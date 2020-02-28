Сегодня Турция объявит войну Сирии. Возможно перекрытие проливов для России

28.02.2020, Москва, Михаил Рябов

В Турции сегодня ожидается экстренное заседание парламента и обращение президента об объявлении войны Сирии. Вчера в провинции Идлиб турецкая военная колонна попала под удар, погибли и пострадали несколько десятков человек.

Официально в Анкаре выдвигались претензии пока что в адрес «режима Башара Асада», однако ночью уже пикетировали консульство России в центре Стамбула, обвиняя русских летчиков в причастности к гибели турецких солдат. В Турции со вчера отключены социальные сети, чтобы лишить оппозицию инструмента для провоцирования недовольства действиями власти.

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Минобороны РФ в ответ заявило, что не получало от Анкары никаких сведений о присутствии турецких солдат среди боевиков, попавших под удар, который, по официальной версии, наносился сирийцами. Как только у Москвы появились данные о пострадавших турках, оказавшихся среди террористов, огонь сирийской армии был прекращен.

Активность российской (синий значок) и сирийской (красный) авиации в Идлибе в течение вчерашнего дня

Так или иначе, но турецкие военные минувшей ночью нанесли “удары возмездия” по позициям армии Сирии. Операцию на экранах мониторов в штабе лично контролировал министр обороны. Анкара пообещала, что будет лишь наращивать свое присутствие в Идлибе, где турецкие войска, к слову, находятся незаконно – власти Сирии их туда не приглашали.

«Военная операция Турции, скорее всего, будет заявлена не как «локальная» исключительно для Идлиба – а как «начало перелома в освобождении Сирии», как они это будут продавать. Потому что Турция, США и партнёры ни разу не верили ни в какое конституционное совещание или прочий миротворческий процесс, если его итогом не обозначена «смена режима». Видимо, полагают, что в нынешних условиях это будет задача именно Турции – предполагается, что русские не станут воевать с НАТО, США не полезут, потому что тогда это точно третья мировая, а там выборы, Анкара заработает на исправление отношений с Вашингтоном, плюс рост патриотизма и прочее. Кстати, верно пишут, что под «войну с режимом Асада» можно попробовать закрыть проливы, постараться конвенцию Монтрё обойти», – отмечает в своем блоге депутат Госдумы Евгений Примаков.

Возможно, именно из-за угрозы перекрытия проливов вчера днем практически одновременно Севастополь покинули два современных боевых корабля, вооруженных ракетами «Калибр».

Официальное объявление войны против Сирии выгодно для Реджепа Эрдогана с прицелом на выборы, кроме того, Анкара считает, что Идлиб должен принадлежать ей. Уверенности действиям туркам может придавать членство в НАТО и теоретическая возможность затребовать от союзников применить 5-ю статью о коллективной защите.

«Если будут гибнуть турецкие военные (что неизбежно), у Анкары может появиться аргумент – для своих – мы погибали за эту землю, мы отсюда не уйдем, тем более, есть обет депутатов на последней встрече членов парламента Османской империи (Меджлис-и Мебусан), известный как Mîsâk-ı Millî – о том, что они во что бы то ни стало вернут земли – почти те, что сейчас частично контролируются турецкими военными на севере Сирии (кроме западной Фаркии, 12 островов, Дейр-эз-Зор, Алеппо, Мосула и Батуми). Эрдоган совсем недавно ссылался на этот обет, критикуя турецкую оппозицию, которая требует завершить военные действия и начать переговоры напрямую с Дамаском.

И вот в результате конфронтации Турции с Сирией, и возможно с Россией (только в политическом смысле), Анкара решает не выходить за пределы территорий на севере Сирии. Получается, Эрдоган частично реализовал Mîsâk-ı Millî – обет последних депутатов-османов.

Это повлияет на его рейтинг. Он получит высокий кредит доверия. Он победитель. Он лидер теперь уже не только националистов и своего электората, но и других… что позволит ему вернуть рейтинг для победы на любых выборах», – объясняет автор Telegram-канала «Повестка дня Турции».

Работавший в Сирии военкор Игорь Димитриев полагает, что Москва и Анкара будут пытаться найти компромисс.

«Не думаю, что здесь есть кто-то, кто больше меня хотел бы, чтоб Константинополь был нашим. Предки моего деда жили где-то там недалеко. Но! Вряд ли от разрыва отношений с Турцией будет хоть какая-то выгода. Хоть одна. Только негатив. Возвращение Турции в подчинение заклятым друзьям из НАТО, ухудшение обстановки вокруг Сирии, сложности со снабжением российской группировки там. А кроме Сирии, есть Ливия. Есть Иран и Ирак. Сложности будут у всех ближневосточных проектов. Есть газопровод, электростанции, вооружения. Очень много потерь», – считает Димитриев.

«Наступил, судя по всему, действительно переломный момент, после которого ход событий может резко развернуться. Эрдоган поднял ставки максимально. Он не намерен допустить восстановления контроля Дамаска над Идлибом, более того, ему нужна демонстрация военной победы, а не очередная сделка с Россией о линиях разграничения и буферных зонах. Судя по всему, турецкий президент, действительно, считает, что речь идет о стратегических вопросах – позиционировании Турции на Ближнем Востоке в целом и ее будущем как влиятельной державы. Он готов военными средствами отстаивать право Анкары решать вопросы собственного «ближнего зарубежья».

До этого в центре внимания был курдский вопрос, и здесь Россия пошла на уступки, допустив создание буферной зоны и частичную зачистку сирийского Курдистана. По Идлибу Турция договариваться не хочет (пока, по крайней мере), и сценарий Африна не рассматривает. Анкара готова рискнуть войной с «режимом» (в терминологии Запада), рассчитывая на то, что Россия не вмешается в полной мере. Сдержанная риторика Москвы в последние недели, когда ситуация накалялась, вероятно, воспринята в Анкаре как свидетельство нежелания идти на обострение, тем более что российская сторона постоянно вела переговоры и делала различные предложения.

Эрдоган убежден, что Россия должна признать его приоритетное право в этом регионе – ведь Турция является соседом, в то время как Россия – внешняя сила, хоть и важная. Но при этом он загоняет Москву в угол, проверяя на прочность ее надежность как союзника Дамаска. А таких проверок в Кремле и окрестностях очень не любят. Россия твердо придерживается противоположной позиции – как ни крути, но все происходит на международно признанной территории Сирии, так что пространство для уступок напирающей соседней стране достаточно узко», – комментирует политолог Федор Лукьянов.