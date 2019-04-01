Сегодня уничтожаются остатки украинской государственности – политолог

01.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Уверенная победа в первом туре президентских выборов комика Владимира Зеленского – это свидетельство деградации нынешней политической системы страны и усталости общества.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил крымский политолог Андрей Никифоров.

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«Многие говорят, что Зеленский – это удобный противник для Порошенко, поскольку он человек неопытный, не имеющий команды и плотной электоральной базы, но я бы обратил внимание на другое: те, кто выбыл из этой гонки, по крайней мере, кто имел третий, четвертый, высокие результаты, они все активно участвовали в антипорошенковской пропаганде, поэтому, по большому счету у Зеленского есть шанс объединить протестный электорат и тогда Порошенко будет крайне тяжело преодолеть этот разрыв, который и сейчас выглядит достаточно внушительным”, – сказал эксперт.

По его словам, Порошенко добавить кого-то весомого к своим голосам будет гораздо сложнее по той причине, что там близких к нему кандидатов нет.

“С одной стороны мы видим жесткую, технологически выверенную и абсолютно не считающуюся с реальностью кампанию действующего президента, а с другой стороны, что-то вроде капустника, КВНа, что показывает насколько граждане Украины серьезно относятся к тому, что происходит”, – отметил политолог.

Он также не верит в новый Майдан, уточнив, что не видит заказчика, способного оплатить протесты.

“А, скажем, наличие таких структур силового характера, которые президентом или официальными властями не контролируются, это все создает условия для разного рода путчей, попыток и, как всегда это бывает, предвыборная ситуация создает возможности на Украине для подобного рода акций. Самое главное, что как бы эти выборы не закончились, они станут очередным этапом разрушения остатков украинской государственности», – заявил Никифоров.