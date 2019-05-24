Сегрегация или дестабилизация: зачем Запад финансируют сеть «ЛГБТ –организаций» в Беларуси?

24.05.2019, Минск, Александр Шпаковский

17 мая посольство Великобритании в Беларуси в очередной раз вывесило над своим зданием т.н. «радужный флаг», который является символом движения «за равные права» для людей, практикующих однополые сексуальные отношения (ЛГБТ-движение).

Это действо британские дипломаты в Минске в последнее время стали проводить ежегодно в контексте т.н. «Международного дня борьбы с гомофобией» в целях демонстрации своей поддержки ЛГБТ.

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Равноправие или сегрегация?

Нужно сказать, что, как и в прошлом году, специфическая активность британского посольства вызвала негативную ответную реакцию белорусского МВД, которая была опубликована на сайте ведомства. В своем заявлении милиционеры расставили все точки над «i» с конкретными оценками сложившейся ситуации и позиции белорусского государства по данному вопросу. В частности, отмечается, что «приоритетом социально-ориентированной политики белорусского государства является охрана материнства и детства, защита института семьи, а искусственное раздувание темы однополых отношений деструктивно, нарушает нормы морали, ведет к росту преступлений сексуального характера в отношении детей!»

В этой связи необходимо пояснить, что в Беларуси нет дискриминации людей по признаку сексуальной ориентации, а в законодательстве отсутствуют какие-либо нормы, ущемляющие в правах подобных граждан. С распадом СССР уголовная статья, предусматривающая ответственность за «мужеложство», была отменена и сексуальные предпочтения человека, если они не направлены на ущемление половой неприкосновенности других людей (то есть, на совершение преступлений), являются абсолютно свободным выбором и частью личной жизни гражданина, нарушения тайны которой также преследуется в уголовно-административном порядке. То есть, по сути, всем гражданам Республики Беларусь Конституцией гарантированы равные права и защита Закона в случае их нарушения.

В этом случае возникает вопрос о том, кем и зачем создаются «правозащитные проекты», «гражданские инициативы» и прочие организованные группы, выделяющие лиц нетрадиционной сексуальной ориентации из общей массы людей и требующих для них неких «особых прав» под видом борьбы с мифической дискриминацией?

Почему влиятельными международными кругами выдвигаются ультимативные требования к национальным правительствам с целью проведения именно «гей-парадов», а не скажем массовых демонстраций любителей блондинок с пышными формами либо акций девственниц и девственников?

Нет ли в этой истории искусственной попытки сегрегации людей, когда под видом борьбы за права дискриминируемой группы абсолютному меньшинству граждан создаются эксклюзивные условия существования с целью его «защиты» и не на основании каких-либо особых заслуг, а лишь по принципу сексуальной ориентации? Почему в своих грантовых программах для Беларуси голландский фонд MATRA (а таких фондов десятки) прямо указывает, что правом приоритетного рассмотрения заявок на сумму до 25 тысяч евро будут пользоваться проекты, направленные на «защиту ЛГБТ –сообщества» (то есть снова особые условия!)? (документ прилагается)

Подрыв безопасности

Представляется, что именно признаки сегрегации по принципу сексуальной ориентации присутствуют в ряде стран Западной Европы, где, скажем, союз между мужчиной и женщиной вовсе не является обязательным условием для получения родительских прав, то есть, возможности воспитания детей (причем чужих!).

В то же время твердой установкой государственной политики Республики Беларусь является поддержка традиционной семьи, материнства и детства, а не создание «особых условий» для граждан, практикующих однополые отношения. Поэтому, исходя из вышеизложенных обстоятельств, существует мнение, что искусственная политизация зарубежными силами темы сексуальных меньшинств направлена не столько на их «защиту» (ведь равные права граждан гарантированы Законом), сколько против семейной политики Республики Беларусь, а по сути на разделение общества, подрыв морально – ментальных установок белорусского народа.

Наличие серьезных объемов внешнего финансирования само по себе способствует появлению широкой сети организаций «ЛГБТ-движения» в Беларуси, которым для получения денежных средств от иностранных фондов нужно громко заявлять о себе и всячески привлекать внимание общественности. Естественно, что акции такого рода вызывают определенный социальный резонанс и нередко провоцируют негативную реакцию иных групп населения, например, верующих христианских конфессий, где сексуальные однополые отношения причисляются к «смертным грехам».

При этом, согласно данным социологических исследований, порядка 73% граждан Республики Беларусь считают себя верующими, соответственно активизация ЛГБТ, происходящая за счет иностранного финансового стимулирования, объективно активизирует и «борцов с геями», которые в своем неприятии могут дойти до радикально-экстремистских форм. Таким образом, вместо «защиты прав» сексуальных меньшинств деятельность иностранных фондов, ряда зарубежных посольств и их контрагентов в Беларуси имеет своими последствиями развитие настроений общественной неприязни не только к искусственно созданным «ЛГПТ-проектам», но к лицам нетрадиционной ориентации вообще.

Соответственно государство сталкивается с рисками дестабилизации, когда вопрос охраняемой Законом частной жизни человека волею иностранных кукловодов на пустом месте превращается в политическую проблему с далеко идущими криминогенными последствиями. Именно поэтому на демарши британского посольства в Минске реагирует не МИД, а Министерство Внутренних Дел, в прямую задачу которого входит охрана правопорядка в стране.

В свою очередь Министерству иностранных дел (и этот вопрос нужно вынести на обсуждение совместной коллегии внешнеполитических ведомств России и Беларуси) в ответ на демарши с «радужными флагами» со стороны британских партнеров логично реагировать по принципу взаимности и приучать западных коллег к нашим ценностям.

Например, ежегодно 9 мая на зданиях белорусских и российских дипломатических учреждений в Британии и других странах евроатлантического лагеря вывешивать Флаг Победы с советской символикой, которая, в отличие от однополых сексуальных отношений в Беларуси и РФ, в отдельных государствах Запада на самом деле находится под запретом. Таким образом, данная акция будет носить действительно правозащитный и гуманитарный характер в отношении права человека на свободу слова и убеждений, а также будет направлена против реставрации неонацизма и ревизии исторической памяти. Как пел известный русский исполнитель Егор Летов, «как это трогательно, Серп и Молот и Звезда!».