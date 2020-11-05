24.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Москва, Образование, Оппозиция, Политика, Россия
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«Сейчас начнется либеральная вонь»: Лоботряса отчисляют из вуза за акцию у ФСБ


Дисциплинарная комиссия Российского университета дружбы народов (РУДН) выступила за отчисление первокурсника Павла Крисевича за акцию в образе Иисуса Христа у здания ФСБ.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Армен Гаспарян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас опять начнется либеральная вонь про ужасы нашего Пандемониума», – написал Гаспарян.

По его данным, «за» проголосовали 78% членов дисциплинарной комиссии РУДН и 21 из 28 членов студенческого совета.

Напомним, что в начале ноября Крисевич подвесил себя на распятии, изображая Иисуса Христа, и зажег костер, бросая в него «тома уголовных дел» в поддержку «политзаключенных».

Крисевича задержали полицейские и доставили в отделение полиции «Китай-город».


Крисевич известен своими перформансами в поддержку российских экстремистов. Так, во время вынесения приговора фигурантам по делу «Сети» летом этого года он приковал себя наручниками возле здания суда и стал разбрасывать горящие файеры, по делу о секте «Новое величие» Крисевич надел форму правоохранителей и вскрыл горло манекену, забрызгав ступени суда искусственной кровью, а в знак поддержки белорусских майданщиков «повесился» на Троицком мосту в Санкт-Петербурге.

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