Секретарь Молдавской митрополии совершил подлог и подставил митрополита Владимира

Алексей Логофет.  
21.10.2023 14:12
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Религия


Вскрылись новые подробности относительно письма, якобы написанного митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, фактически об отречении от Русской Православной Церкви.

Выяснилось, что письмо было написано радикальными русофобами и унионистами, и подано на подпись митрополиту секретарем Молдавской митрополии протоиереем Вадимом Кейбашем. Митрополит поставил свою подпись, не вчитываясь в текст письма.

Вскрылись новые подробности относительно письма, якобы написанного митрополитом Кишиневским и всея Молдовы Владимиром в...

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Протоиерей Вадим Кейбаш всегда исповедовал прозападные взгляды и выступал за автокефалию Молдавской церкви и её переход под омофор Константинопольского патриархата. Эти настроения он излагал в устных беседах, не публично.

«Считаю, что он должен снять с себя крест, уйти в монастырь и до конца жизни замаливать грехи. Для меня он не священник», – прокомментировал действия о. Вадима Кейбаша публицист и общественный деятель Владимир Букарский.

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