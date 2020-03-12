Секретарь СНБО открестился от своего советника, избитого нацистами

Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо, на которого сегодня во время попытки презентовать «национальную платформу примирения» с Донбассом напали неонацисты, выражал лишь свое личное мнение.

Об этом на своей странице в «Фейсбук», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Сначала он пишет, что подобные действия являются недопустимыми.

«Также в очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам – ситуации на временно оккупированных территориях или вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других.

В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. И поэтому совершенно рабочей ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию», – заявил Данилов.

Тем самым секретарь СНБО, который возглавляет президент Украины, фактически открестился от призывов Сивохо к примирению с Донбассом.

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