16.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В период с 2016 по 2020 год Россия стала вторым крупнейшим покупателем украинских вооружений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет киевский юрист Татьяна Монтян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Гибриданя война такая гибридная. Оказывается не только Россия заправляет танки ВСУ и кормит картофельным пюре украинских солдат. К примеру, вы знали, что Россия стала вторым крупнейшим покупателем украинского вооружения за 2016–2020 гг.? Такие данные приводит Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI)», – сообщает юрист.

«То есть между «врагами» идет не только торговля продуктами и промтоварами, но и стрелялками-пулялками! Как вы понимаете, экспорт в «страну агрессивных агрессоров» шел не только во времена Свиноборонпрома Пецюльки Порошенки, но и во времена Зельца. Причем, что самое интересное, он не остановился даже с приходом на пост главы Укроборонпрома литовского патриёта Украины Айвараса Абрамавичуса и не меньшего афганского патриёта Украины Мустафы Найема.

Говномуты по обе стороны границы традиционно не собираются жертвовать своими шкурными интересами ради каких-то там скреп и бандер, русского мира и «україни понад усе». Циничные ненасытные твари, что те, что эти», – резюмирует Монтян.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине признались, что бронетехника ВСУ на боевом дежурстве заправляется российским горючим.