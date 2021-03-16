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16.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, СБУ, Украина
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Сексот СБУ отчитался о грязной провокации против российских дипломатов в Киеве

Новости Украины

В Киеве совершен очередной выпад против сотрудников посольства Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил пропагандист принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко.

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«Веселая была сегодня ночь у российских дипломатов. В ночь с 15 на 16 марта дипломаты РФ, которые находятся в Украине (а по совместительству кадровые сотрудники ГУ ГШ ВС и ФСБ РФ) появились на печатных плакатах, где «от первого лица» признали факт незаконной аннексии Россией АР Крым. Эти плакаты можно сегодня увидеть везде, где работают и живут российские дипломаты – у посольства РФ в Украине», – рассказал пропагандист.

Он также разместил соответствующие фотографии, отметив, что аналогичные поделки появились у посольств Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, Великобритании, Белоруссии и США.

«Изысканный троллинг это хороший способ напомнить миру лицо агрессора», – резюмирует Цаплиенко.


Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», выяснилось, что Цаплиенко является сексотом СБУ.

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