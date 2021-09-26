Сексот СБУ: Украина проигрывает идеологическую войну всухую

26.09.2021 22:12 (Мск), Днепропетровск, Игорь Шаповалов

Новости Украины

В России за прошедшие семь лет вышел большой объем литературы, объясняющей произошедшее в Донбассе. Украина же не смогла выдать ни одной серьёзной работы о «российской агрессии».

Об этом в ходе Фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявил бежавший из Донецка сотрудничающий с СБУ пропагандист Денис Казанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2014 года в РФ вышла уйма разных книг, фильмов о войне на востоке Украины. Если говорить о книгах – в России огромный пласт книг. У них есть авторы-политики, есть авторы-боевики. И они написали десятки книг о «проекте Украина», о том, как Украина должна развалиться, как нас будут захватывать, что им с нами вообще делать. То есть, уйма книг, которые выстраивают фундамент идеологии захвата нашей страны. Они постоянно объясняют своим читателям, почему Россия имеет право нападать на Украину, почему имеет право нас захватывать, присоединять к себе какие-то наши территории. Они сами себя убеждают и подводят это под идеологическую базу, почему они имеют исторические права на наши земли, почему наши украинские города это на самом деле их российские города», – сокрушается Казанский.

По его мнению, Киев не смог сформулировать достойный идеологический ответ – на Украине, конечно, начали появляться книги о войне и «российской агрессии», но они все несерьёзные.

«А с нашей стороны ничего подобного нет. Я постоянно принимаю участие в разных книжных фестивалях, ярмарках. И вижу, что на Украине действительно появился целый жанр – ветеранские воспоминания, мемуары о войне. Но все они очень субъективные, это личные истории. Но книг, которые анализировали бы произошедшее, делали обзор ситуации, объясняли, что произошло, почему это произошло именно на востоке – такого нет. У нас до сих пор не возникло книг, каких-то основательных работ, которые объясняли бы украинцам, что именно произошло, почему. Которые объясняли бы российские имперские амбиции. К сожалению, ничего такого не появилось после 2014 года», – негодует националист.

Напомним, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в 2014 году похвалил целый ряд украинских блогеров-«патриотов» за сотрудничество со спецслужбой, заявив, что по их доносам были арестованы сотни «сепаратистов». Также Наливайченко предложил этим блогерам работать в СБУ на высоких должностях. Среди тех, кто удостоился такой чести был беглый донецкий блогер Денис Казанский.