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26.09.2021 22:05 (Мск), Днепропетровск, Игорь Шаповалов
 
Дзен, Россия, Украина, Экономика
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Инвесторы выбирают Россию, а не Украину – украинский бизнесмен

Новости УкраиныКрупные инвесторы, сравнив рентабельность вложений в текстильную промышленность, однозначно выбрали Россию, а не Украину....

Крупные инвесторы, сравнив рентабельность вложений в текстильную промышленность, однозначно выбрали Россию, а не Украину.

Об этом в ходе Фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявил основатель торгово-производственной группы компаний «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конкретная история из жизни – абсолютно недавно было общение с очень серьёзными инвесторами, которые хотят инвестировать в текстильное производство, потому что Украина – большой потребитель, у нас много швейной промышленности и на внутреннем рынке мы больше выигрываем, чем проигрываем», – сказал бизнесмен.

Однако предприниматель отметил, что иностранные инвесторы предпочли Россию, а не на Украину, потому что российская сторона даёт более выгодные условия для бизнеса.

«У этих инвесторов выбор: Украина или Россия, Ивановская область. У нас с персоналом гораздо хуже, но, тем не менее, что-то ещё сохранилось. Но есть две цифры: первая – электроэнергия, а разница – в два раза у Украины дороже, а доля электроэнергии в этой продукции, к сожалению, высокая.

Второе – без намёка на коррупцию, при реальных инвестициях в текстильную отрасль можно взять кредитные деньги в российских рублях под 15 процентов, 12 из которых возвращаются. Иными словами, инвесторы имеют возможность вернуть стоимость денег в три процента с девальвирующим рублём. Куда они пошли, как вы думаете? В Россию», – заключил Соколовский.

Напомним, ранее в Москве заявили, что российская экономика восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, гораздо быстрее, чем предполагалось.

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