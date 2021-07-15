Сектанты подъехали: Как поссорились Парфёнов и Киселёв

15.07.2021, Москва, Платон Беседин

Новости Украины

Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем? Да вот так и поссорились. Было ружьё, а потом из-за перебранок вокруг него один другого назвал гусаком. И понеслось!

А давеча Леонид Геннадьевич поссорился с Евгением Алексеевичем. Парфёнов против Киселёва. И было не ружьё, а интервью в Киеве. Парфёнов приехал в украинскую столицу презентовать фильм о грузинском вине, и, как потом расскажет, чуть ли не из жалости согласился на интервью старого товарища по НТВ.

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Всё сделали, но Киселёв решил снабдить интервью комментарием, что, мол, Леонид так толком и не ответил на вопрос «чей Крым?». А это, мы знаем, вопрос в Киеве системообразующий. Где зарплата? Где независимость? Где пенсия? Это всё неважно. Главное – чей Крым? А ну отвечай!

Дальше началось забавное. Киселёв попёр на Парфёнова, тот – на давнего коллегу (кому интересно – вот запись всего эфира, найдёте там этот момент).

Причём, послесловие, которое разместил Леонид – 10-минутное видео – само по себе любопытно. И весьма, надо сказать, трагикомично.

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Ведь в нём Парфёнов с видом человека, познавшего откровение, сообщает максимы, которые каждому и так давно понятны. Мол, напрасно ходить на интервью к таким товарищам, потому что те буквально загипнотизированы. И ни о какой журналистике речи там не идёт. Такие, как Киселёв, сообщает Леонид, бегают от олигарха к олигарху. Вон раньше они с Януковичем в теннис играли, а теперь…

Оказывается, по Парфёнову, что можно жить в России и необязательно быть таким уж «орком Мордора». Впрочем, самое ценное Леонид сообщает в начале речи, а именно: есть люди, которые, выбравшись за территорию России, начинают себя вести, будто они святее Папы Римского.

Киселёв, да, такой. И не только он. Все эти Шустеры и Чичваркины, сбежав из России, начинают вещать о ней гадости. При этом сообщают они и о какой-то другой России – своей собственной. Их беда в том, что никому она не нужна, потому что люди эти сбежали не из-за преследований, а из-за своей ненужности. Прошли те времена, когда Евгений Киселёв с извечной улыбочкой сообщал, сколько российских солдат на войне погибло.

Это, впрочем, и так было понятно. Почему столь умный человек, как Леонид Парфёнов, осознал это только сейчас? Делал вид глупый? Или реально шоры на глазах были? Ну, нельзя – нельзя и бесполезно с такими общаться. Не переубедишь, не расскажешь – ещё и плюнут вдогонку. Для чего только было, спрашивается, ходить, чтобы усвоить эту нехитрую мудрость? Дабы на двух стульях поелозить?

И не надо делать вид, будто ты не в курсе. Фальшиво ведь получается.

Это, собственно, мораль этой истории о том, как Леонид Геннадьевич поссорился с Евгением Алексеевичем. Усвойте – иначе для чего нам о них говорить?