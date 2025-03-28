Селиванов: Денацификация – это рерусификация, а не просто стирание с касок ВСУ рун СС
Мерзавцы, вроде киевского гей-пропагандиста Портникова, правильно тревожатся, что цель России – уничтожение национальной идентичности украинцев.
Об этом на конференции Международного клуба народного единства заявил экс-советник Минобороны Украины, вынужденный в 2014 году покинуть Киев и уехать в Луганск, участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да, есть бизнес- и международные интересы, но брать оружие человека заставляют вопросы идентичности. И сегодня идёт война идентичности. У нас нет национальности, как в советских паспортах – я Онищенко, значит я украинец, а я Селиванов, значит я русский. За нас воюет огромное количество людей с фамилиями на «ко», точно так же, как за них воюет огромное количество людей (начиная с главнокомандующих) с фамилиями на «ов». И это не мешает, потому что они являются представителями не этнической, а политической нации.
Можно подумать, что денацификация – это стирание с касок ВСУшников рун СС. На самом деле, денацификация – это то, о чём они говорят, самые умные и хитрые мерзавцы, такие, как Виталий Портников и т.д. Что подлинная задача России (они так думают, мы ещё этого не знаем) – это уничтожение национальной идентичности украинцев. Денацификация – мы не можем приходить к людям и говорить, что вы остаётесь украинцами. Мы должны рерусифицировать эту территорию», – сказал Селиванов.
«Может, мы сразу этого не сделаем, но денацификация – это рерусификация, это возвращение людям права на то, чтобы быть русскими. Тем более, что вся история т.н.Украины – у них нигде слова «украинец» не найдёте, у них везде «русский», и борьба за русскую идентичность.
Мы должны иметь это в виду, приходя туда и добиваясь. Потому что денацификация Украины, превращение украинского проекта из русофобского в пророссийский или в русский, без рерусификации этого населения – невозможна», – подчеркнул подполковник.
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