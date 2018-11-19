Село-style: Всплыли фото Мураева в вышиванке

19.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Депутат Верховной Рады из Харькова Евгений Мураев, позиционирующий себя сегодня как критика правящего националистического режима, в былые годы щеголял в классических нарядах рагулей – пиджаке на вышиванку.

Архивное фото на своей странице в «Facebook» опубликовал бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евгений Мураев до очередной линьки», – язвительно подписал снимок Речинский.

Ещё одно фото Мураева в вышиванке опубликовали в комментариях под сообщением – там нынешний «оппозиционер» позирует с довольным нардепом Михаилом Добкиным.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Мураев разочаровав свой базовый электорат, когда пытался заигрывать с украинскими националистами, называя подельников террориста Сенцова «политзаключёнными».

Более того, киевский адвокат Татьяна Монтян напрямую назвала политика проектом Петра Порошенко, направленным на русскоязычную и пророссийскую целевую аудиторию Украины (справедливости ради, сама Монтян во времена президентства Виктора Януковича участвовала в кампании против открытия русской гимназии в Киеве).

Не лишним будет отметить, что в период шефства над телеканалом «NewsOne» Мураев трудоустраивал там таких видных русофобов, как Матвей Ганапольский и Евгений Киселёв.