//exit;
19.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Компромат, Политика, Украина, Харьков
Просмотров:

Село-style: Всплыли фото Мураева в вышиванке

Депутат Верховной Рады из Харькова Евгений Мураев, позиционирующий себя сегодня как критика правящего националистического режима, в былые годы щеголял в классических нарядах рагулей – пиджаке на вышиванку.

Архивное фото на своей странице в «Facebook» опубликовал бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Евгений Мураев до очередной линьки», – язвительно подписал снимок Речинский.

Ещё одно фото Мураева в вышиванке опубликовали в комментариях под сообщением – там нынешний «оппозиционер» позирует с довольным нардепом Михаилом Добкиным.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Мураев разочаровав свой базовый электорат, когда пытался заигрывать с украинскими националистами, называя подельников террориста Сенцова «политзаключёнными».

Более того, киевский адвокат Татьяна Монтян напрямую назвала политика проектом Петра Порошенко, направленным на русскоязычную и пророссийскую целевую аудиторию Украины (справедливости ради, сама Монтян во времена президентства Виктора Януковича участвовала в кампании против открытия русской гимназии в Киеве).

Не лишним будет отметить, что в период шефства над телеканалом «NewsOne» Мураев трудоустраивал там таких видных русофобов, как Матвей Ганапольский и Евгений Киселёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть