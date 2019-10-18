Семченко «взорвал» набитую нацистами студию львовского ТВ

18.10.2019, Львов, Остап Тризубов

Созданные в 2014 году так называемые «добровольческие батальоны» не имели официального статуса и были организованы националистами гораздо раньше, чем в Донбассе начались какие-либо военные действия.

Это свидетельствует о том, что они являются незаконными вооруженными формированиями.

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Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил украинский политолог и блогер Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я просил бы вас напомнить о диспозиции статьи 260 Уголовного кодекса Украины – это «Создание и участие в незаконных вооруженных формированиях».

Я говорю о добробатах, которые до определенного времени также находились в статусе незаконных вооруженных формирований, и все те, кто участвовал в добробатах до тех пор, пока они не стали частью МВД или Министерства обороны, это также были незаконные вооруженные формирования.

Что касается амнистии. По моему мнению, это касается абсолютно всех участников незаконных вооруженных формирований, с одной стороны, и с другой стороны.

Я могу напомнить вам определенные даты. Например, День добровольца у нас отмечается 14 марта.

Когда Гиркин-Стрелков появился в городе Славянск? 13 апреля, через месяц после того, как начали формироваться добровольческие батальоны. У меня вопрос. Против кого формировались эти добровольческие батальоны, в частности на территории Крыма?», – отметил он.

При этом Семенченко напомнил, что именно на Западной Украине, а не в Донбассе, впервые произошли захваты местных органов власти местными националистами.

«Что касается захвата администраций. Вы львовяне, вам можно напомнить декабрь 2013 года, захват Областной администрации.

Я вынужден вам напомнить, что именно на Западной Украине местные советы, в том числе Львовский областной совет, зимой 2014 года принял решение о том, чтобы не подчиняться киевской власти», – сказал он под возмущенный гул и крики присутствовавших в студии националистов.

Также бывший украинский политзаключённый, журналист Дмитрий Василец отметил, что практически все военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик являются местными жителям, поэтому на всем протяжении войны в Донбассе украинские военные фактически убивали собственных сограждан.