30.08.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Образование, Политика, Скандал, Украина
Просмотров:

Семейка Порошенко угодила в новый скандал



Президент Украины Петр Порошенко решил не доверять своих дочерей отечественной системе образования и отправил их учиться за границу.

Об этом пишет «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



Так, журналисты провели расследование и выяснили, что имен дочерей Порошенко нет в Единой государственной базе по вопросам образования, куда должны были быть внесены 18-летние Александра и Евгения Порошенко, закончившие в этом году Concord Colledge в Великобритании.

Украинские СМИ пишут, что, вероятнее всего дочери президента вслед за своим старшим братом Алексеем отправятся учиться в Европейский институт управления бизнесом или в Лондонскую школу экономики.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что дочери Порошенко отгуляли выпускной в Concord College.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть