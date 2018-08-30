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Семейка Порошенко угодила в новый скандал
Президент Украины Петр Порошенко решил не доверять своих дочерей отечественной системе образования и отправил их учиться за границу.
Об этом пишет «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, журналисты провели расследование и выяснили, что имен дочерей Порошенко нет в Единой государственной базе по вопросам образования, куда должны были быть внесены 18-летние Александра и Евгения Порошенко, закончившие в этом году Concord Colledge в Великобритании.
Украинские СМИ пишут, что, вероятнее всего дочери президента вслед за своим старшим братом Алексеем отправятся учиться в Европейский институт управления бизнесом или в Лондонскую школу экономики.
Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что дочери Порошенко отгуляли выпускной в Concord College.
Метки: Петр Порошенко
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