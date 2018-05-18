18.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Семенченко негодует: трупы погибших в Иловайском «котле» закопали в скотомогильнике

В скотомогильнике на Днепропетровщине нашли вещи погибших во время боев за Иловайск солдат ВСУ, о чем ранее уже сообщал “ПолитНавигатор”.

Инцидент прокомментировал во время своего выступления в украинском парламенте одиозный экс-комбат националистического батальона «Донбасс», а ныне депутат Верховной Рады Семен Семенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году местный начальник милиции привез 38 мешков с тем, что было на бойцах. Прямо, как всё было – в крови, с останками и фрагментами тел в касках, на одежде. Привез на территорию районного хозяйства и оставил якобы для сушки. Никому ничего не сказал и пропал на 4 года», – рассказал экс-комбат.

По словам Семенченко, все вещи погибших военных нашли на территории скотомогильника. Так же были найдены вещи в мешках с мертвыми курицами.

«Было заявление, что это были вещи с машины с останками 98 погибших в Иловайске пацанов», – заявил нардеп.

Он сообщил, что пока тяжело идентифицировать подразделения, к которым относились военнослужащие. Но волонтёры, нашедшие останки, рассказали, что нашли нашивки батальона «Кривбас» и «Правого сектора».

Семенченко сетовал на то, что на Украине не чтут память погибших бойцов, которые «остановили Путина».

«И так ведутся себя не немецкие или российские фашисты, а якобы украинцы. Потому что, этот полковник полиции, который всё это сделал, тоже якобы украинец. И обязан был за всем следить. Чего нам ждать от чужих, если свои со своими такое творят?», – негодовал Семенченко.

Так же он напомнил, что за 3 года не было ни одного расследования по Иловайскому и Дебальцевскому котлах.