04.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Скандал, Украина
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Семенченко обнаружил в Грузии «почерк ФСБ»

Избежавший грузинской тюрьмы украинский депутат-боевик Семен Семенченко уверяет в невиновности своих соратников, задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном обороте оружия и зовет на митинг в Киев под посольство Грузии.

Об этом он заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутата, арсенал оружия его соратникам подбросила грузинская полиция по заказу ФСБ.

«Всем предъявлены обвинения в незаконной покупке и хранении оружия. Никто свою вину не признал. Никаких доказательств нет, только подброшенное оружие. Провокация удалась: грузинскую оппозицию обвинили в подготовке насилия, украинскую оппозицию облили дерьмом. Четкий почерк ФСБ.

Из посольства до сих пор никто не посетил ни одного задержанного. Руководству государства плевать на тех, кто государство защищал. Не плевать нам. Теперь формируем мощную команду юристов, требуем проведения экспертизы и разбиваем все это дерьмо в суде. Поддерживаем родственников задержанных, а не ведемся на фейки лживой мерзости. В 10-00 у грузинского посольства в Киеве скажем «нет» репрессиям олигархии против добровольцев», – написал Семенченко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что одиозный депутат Верховной рады, боевик и экс-соратник беглого президента Грузии Михаила Саакашвили Семен Семенченко вместе со своими соратниками готовил госпереворот в Грузии.

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