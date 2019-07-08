08.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Семенченко: Спецоперацией ФСБ поставила Зеленского на растяжку

История с телемостом, который планировался на 12 июля телеканалами «NewsOne» и «Россия 24», а потом был отменен якобы из-за угроз радикалов – это совместный предвыборный ход лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука и экс-президента страны Петра Порошенко.

Об этом в своем блоге заявил боевик, депутат Верховной рады Семен Семенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, проигрывает от этого политсила действующего главы государства «Слуга народа».

«До выборов две недели. Лидирует партия «слуг народа». Электорат этой партии состоит из нескольких частей. С совершенно разными политическими предпочтениями. Медведчуку нет никакого смысла устраивать этот «телемост» именно сейчас. Но именно сейчас он ставит Зеленского на растяжку. Жестко он отреагирует – еще одна часть ватного электората отвалится и перейдет к Медведчука. Не отреагирует – Зеленского прижмут на улице с другой стороны. Элементарная политическая спецоперация ФСБ. Практически любой шаг ведет к потерям», – пишет Семенченко.

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