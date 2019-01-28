Семенченко выдал тайну Авакова
Контролирующий нацбаты глава МВД Украины Арсен Аваков колеблется между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко – он готов перейти на сторону наиболее вероятного победителя президентских выборов.
Такой прогноз озвучил экс-боевик АТО депутат Верховной Рады Семен Семенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Семенченко пояснил, что от Авакова будет зависеть возможность проведения фальсификаций в пользу того или иного кандидата. Полиция может покрывать махинации, либо же пресекать их. Кроме того, боевики радикальных организаций зарегистрируются как «наблюдатели» и смогут сорвать планы неугодного кандидата.
«В случае, если будут фальсификации, не забывайте, что еще существует Аваков и существует куча так называемых патриотических организаций, которые будут наблюдателями на выборах.
На чью сторону станет Аваков с 80-90 процентами продажных ментов и 10-20 процентами честных полицейских? Это, смотря, кто будет выигрывать. Может на сторону Тимошенко, а может на сторону Порошенко», – сказал Семенченко.
Напомним, ранее депутат Верховной рады, бывший журналист Сергей Лещенко заявил, что Арсен Аваков склоняется к поддержке своей бывшей партийной шефини Юлии Тимошенко.
Метки: Арсен Аваков, Выборы президента Украины, Семен Семенченко
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