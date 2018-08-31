Семенченко жалуется на жадность Порошенко: не дает получить даже старые военные катера из США из-за своих гешефтов

31.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Четвёртый год США пытаются бесплатно передать Украине старые военные катера, однако в Киеве не заинтересованы портить свой рынок сбыта конкурентоспособной продукцией. Об этом во время видеовыступления на своей странице в «Facebook» заявил одиозный депутат Верховной Рады, экс-командир батальона «Донбасс» Семён Семенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько лет мы не можем получить бесплатно патрульные катера от США. Что имеется в виду: в США готовы нам передать два патрульных катера класса «Island» и полностью обучить экипажи. Это 30-метровые катера, которые были на службе береговой охраны США и стоят в порту Балтимора. Заговорили об этом ещё в 2014 году сразу после аннексии Крыма, что можно в помощь Украине для развития «москитного флота» дать эти катера», – напомнил Семенченко.

«Потом, как выяснилось, три года велась переписка между нашими странами о том, что эти катера нужно передать. История та же, как и Порошенко с вертолётами из Канады. Это подарок! Нужно лишь только немного заплатить для того, чтобы их сюда доставить. Почему это происходит: если бесплатно принять эти катера, то это будет сбивать гешефт торговли завода Порошенко и Кононенко, который хочет свои «Гюрзы» продавать государству. Поэтому бесплатно помощь США государство наше не получает, из-за того, что наши высшие должностные лица хотят обворовывать страну и наживаться», – возмущается одиозный экс-комбат.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», в эфире украинского телеканала адмирал, экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук прямо заявил, что пока на заводе, принадлежащем Порошенко, строят несколько бесполезных бронекатеров для «москитного флота», в РФ в разы увеличили боеспособность ВМС на Чёрном море.