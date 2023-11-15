Сенатор на американском ТВ: Ни цента больше Украине!

После публикаций в западной прессе материалов о том, что взрывы на «Северном потоке-2» совершил украинский спецназ, Белый дом должен ответить американцам, пошёл ли хоть один цент на финансирование этого теракта.

Об этом в эфире «Foх News» заявил американский сенатор-республиканец Джоша Хоули, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правда в том, что нам не следует больше отправлять деньги в Украину. А что ещё является правдой, так это то, что администрация Байдена должна честно рассказать американскому народу о том, что им известно. Из этих новостных сообщений мы узнаём, что наше правительство заранее предупредили о взрыве на «Северном потоке-2». Наше правительство знало, что, скорее всего, это сделали украинцы, и та же газета сообщила, что те украинские спецназовцы, которые, по всей видимости, осуществили взрыв, возможно, были подготовлены ЦРУ. Так что же здесь происходит?» – возмутился Хоули.

Он призвал не спонсировать Украину, пока правительство не ответит на вопросы.

«Наш союзник – Израиль. До сих пор мы ничем их не поддерживали, мы ничего для них не сделали. Конгресс не предоставил никакого оружия, вообще ничего. Всё, что мы видим – это Украину, протягивающую руку всё больше, больше и больше, в то время, как мы читаем, что на самом деле Украина стоит за этими взрывами, что Украина стоит за саботажем, в который, возможно, мы вовлечены. Нам нужно знать, на что был потрачен каждый цент в Украине. Пошло ли что-нибудь из наших денег на взрыв «Северного потока-2»? Есть ли сейчас на Украине американские войска или агенты ЦРУ? Нам нужно знать факты. Ни цента больше Украине», – призвал политик.

Ведущая добавила, что каждый цент, который потратили американцы, должен быть учтён прямо сейчас. Она спросила, может ли он как сенатор гарантировать, что все ответственные окажутся на Капитолийском холме и ответят на эти вопросы.

«Если я буду иметь к этому какое-то отношение, они это сделают. Это ещё одна причина, по которой нам нужен наблюдательный орган, который будет отчитываться за каждый потраченный цент. Я уже несколько раз заставлял сенат голосовать по вопросу о недосмотре генерального инспектора, который ничего не будет делать, кроме как отслеживать деньги. Они проголосовали против этого несколько раз. Это говорит само за себя», – сказал Хоули.