Сенатор подтвердил опасения по земле в Крыму: «Пусть на Украине бьются в истерике»

26.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Указ Владимира Путина о запрете иностранцам покупать землю в Крыму не зря вызвал крайне болезненную реакцию в Киеве – многие тамошние политики осознают перспективу лишиться контроля над участками, которые были получены неправедным путём в украинские времена.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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«Это очень правильное решение президента. Пусть на Украине бьются в истерике – они до этого растащили нашу крымскую землю. Мало того, что растаскивали – продавали ее, перепродавали. Поэтому то, что касается крымских земель – они особо ценные, принадлежат Российской Федерации, нашей стране», – сказал политик.

Цеков добавил, что реакция Киева на указ по Крыму демонстрирует двойные стандарты украинской «элиты», которая планирует устроить масштабную распродажу чернозёмов западным корпорациям.

«Те, кто бьется в истерике, пусть вспомнят о рынке земли на Украине, как люди там боятся, что эту землю будут продавать иностранцам. Мы принимаем правильные решения, это здорово и правильно», – заявил Цеков.