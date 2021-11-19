Сенатор призвал дублировать на английский фильмы о Великой Отечественной войне

Владимир Гладков. Просмотров: 19.11.202123:28 (Мск), Москва,

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Российские фильмы и рассекреченные документы о Великой Отечественной войне должны быть продублированы и переведены на английский язык, чтобы в условиях информационной войны доносить до западной общественности историческую правду.

Об этом на круглом столе Совета Федераций РФ заявил сенатор Тюменской области Павел Тараканов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война идёт в информационном пространстве. Почему мы её проигрываем? Мы её проигрываем, потому что тот огромный контент, который у нас есть – это фильмы, документальные фильмы и так далее, он не транслируем на английский язык. То есть, мы сегодня показать массовому потребителю в других странах, собственно, нашу точку зрения, донести широкой общественности, мы не можем. Поэтому у меня здесь простое предложение: мы должны сделать некую программу и перевести лучшие фильмы о войне, дублировать их на английский язык. И дальше посмотреть, в рамках каких событий, и как сделать, чтобы они были доступны в наших всех сервисах, в рамках каких-то событий, приуроченных к тем или иным датам Великой Отечественной войны, потому что это важнейшая вещь. Есть немного фильмов, десяток нашёл, в которых есть только субтитры, но не дубляж. То же самое, мы должны ввести требование по всем новым фильмам, которые мы снимаем о войне. Взять «Сталинград», он есть в субтитрах, а почему не дублировать?» – сказал сенатор.

По его словам, аналогично переводиться должны и рассекреченные архивные документы.

«Такое же требование мы должны ввести в отношении всех рассекреченных документов. То есть, для того, чтобы они были доступны и понятны на Западе, они должны быть переведены все на английский язык. Всё, что мы сейчас публикуем и рассекречиваем. Потому что, в противном случае, получается, что мы эту работу делаем во многом только для себя», – объяснил Павел Тараканов.