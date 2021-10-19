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19.10.2021 13:11 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
НАТО, Политика, Россия
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Сенатор: «Разорвав с НАТО, РФ поступила как уважающая себя держава»

Москва принимает правильное решение, фактически разорвав дипломатические отношения с Североатлантическим альянсом. Об этом, передает...

Москва принимает правильное решение, фактически разорвав дипломатические отношения с Североатлантическим альянсом.

Об этом, передает «ПолитНавигатора», корреспондент первого заместителя председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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«Россия поступила так, как должна поступить любая уважающая себя держава. На ООН ГА Столтенберг говорил о возобновлении контактов, вернулся в Брюссель и заявил о лишении наших дипломатов аккредитации. Ни о каком взаимодействии говорить не приходится », – сказал сенатор.

«По его словам,« натовцы сделали всё, чтобы довести отношения с Россией до текущего худшего состояния ».

«Москва всегда открыта для предложений, если говорить о формате Россия – НАТО, но если эти слова подкреплены делами, а не лишь бы для галочки», – резюмировал Джабаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера Россия объявила о закрытии своего постоянного представительства при НАТО. Это решение стало ответом на высылку восьми российских дипломатов, находившихся при миссии НАТО — генсек альянса назвал их «необъявленными сотрудниками российской разведки». Кроме того, российское министерство объявило, что в Москве прекращается деятельность военной миссии НАТО и его информационного бюро.

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