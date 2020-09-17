Сенатор РФ привёл данные о подготовке в России белорусского сценария в 2021 году

17.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Белорусское движение майданщиков курируется извне мастерами цветных революций как одна из составных частей спецоперации по «разбалансировке России».

Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мастера цветных революций еще в 2019 году подготовили специальный доклад «Как разбалансировать Россию», и в этом докладе был раздел, он буквально назывался – «Содействие либерализации Белоруссии». Ну, для чего содействие, доклад-то про что? Как нам разбалансировать Россию. И в этом докладе как одно из направлений разбалансировки России – история с Белоруссией.

Ну, а теперь давайте свежие данные уже от российских специалистов: директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прямо и четко – американцы действительно подключались к этой теме и старались, как могли. Президент Российской Федерации Путин: провокация украинских спецслужб вместе с их американскими коллегами.

То есть, это всё говорит о том, что здесь события происходили не сами по себе. Вы знаете, как в бильярде, когда ударяешь по одному шару, имея в виду, что не он закатится, а следующий шарик. И мы же тоже очень внимательно и профессионально отслеживаем все эти события, мы видим, как методики там используются, как были попытки на волне разжигания вот этих протестных историй постараться в период наших выборов как-то всколыхнуть какие-то оппозиционные круги. Вот, смотрите, как там – давайте сделаем здесь так же.

И это же напрямую декларировалось, пропагандировалось, люди же бегали там всякие с вытаращенными глазами из известных нам инкубаторов, финансируемых как раз Госдепом США преимущественно, у нас даже данные на эту тему есть серьезные. Вот они бегали и говорили, смотрите надо как в Белоруссии делать, прямо сейчас, вот тут пойдем, побежим», – рассказал сенатор.

«Слава Богу, сторонников у этого инкубатора не так много. Но думать, что вот так само собой рассосется нельзя. Люди работают серьезно, работают с прицелом на 2021 год, когда пройдут федеральные выборы в Государственную Думу, и мы, конечно, должны тщательнейшим образом изучать то, что произошло в Белоруссии, и быть готовыми встретить это должным образом на нашей российской земле», – добавил Климов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее один из активистов «Левого фронта» заявил, что майдан в РФ будет намного жёстче, чем в Белоруссии.