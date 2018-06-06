06.06.2018, Москва, Елена Острякова

1 137 просмотров

Сенатор РФ: Украина не должна повторять чеченских ошибок России

Украина повторяет за Россией ее ошибки в Чечне. Об этом на встрече со студентами Севастопольского госуниверситета сказал председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Мы в России находились на грани утраты собственной территориальной целостности, пытаясь решить известный чеченский конфликт с помощью военной силы. Мы тогда делали те ошибки, которые сейчас повторяет украинская власть в отношении юго-востока Украины. Мы объявляли всех жителей Чечни сепаратистами и террористами и пытались их принудить к совместному проживанию бомбардировщиками. России чудом удалось остановиться на краю пропасти», – сказал Косачев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Он подчеркнул, что территориальная целостность России была восстановлена конституционным путем.

«Только когда мы осознали, что в Чеченской республике живут наши граждане, с которыми нужно находить общий язык, чьи права нужно защищать, территориальная целостность России была восстановлена на конституционных началах. И сейчас Чеченская республика является одним из наиболее крепких субъектов РФ. Это собственный выбор этих людей, а не навязанный извне», – подчеркнул Косачев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее «чеченский вариант» предложил для Украины президент РФ Владимир Путин.