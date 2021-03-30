Сенченко, Джемилев и Чубаров ответят за блокаду Крыма в суде

30.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Власти Крыма планируют предъявить исковые требования к трем гражданам Украины, которые принимали участие в организации водной блокады полуострова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

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По его словам, это будет касаться экс-депутата Верховной рады Украины и бывшего вице-премьера Крыма Андрея Сенченко, экс-лидера признанного в РФ экстремистским «меджлиса» Мустафы Джемилева, а также нынешнего главаря этой группировки Рефата Чубарова.

«Пока планируем предъявить именно Сенченко, Чубарову и Джемилеву, поскольку именно они стояли у истоков водной блокады. Во всех СМИ именно Сенченко выступал активным организатором перекрытия Северо-Крымского канала. Когда премьер-министр Украины отказал ему о выделении денег, он убеждал предпринимателей и фермеров Херсонской области, что нужно «решать эту задачу». Очень много заявлений и призывов в поддержку водной блокады сделал Чубаров и Джемилев», – сообщил Фикс «Комсомольской правде».

При этом он добавил, что точная сумма ущерба, нанесенная Крыму из-за водной блокады, еще не посчитана.

Так, неделю назад власти заявляли сумму в триллион рублей. Однако специалисты продолжают подсчеты, а юристы готовят обращение в правоохранительные органы по привлечению к уголовной ответственности украинских чиновников.

Напомним, что Сенченко не раз хвалится, как в одиночку оставил весь Крым без воды.

Также он утверждал, что всю крымскую воду выпили русские туристы.