Сенченко: На Украине введён политический фейсконтроль – пускают только «курносых брюнетов»

20.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские олигархи через подконтрольные им СМИ создали искусственные требования к политикам, назвав их новыми лицами, у которых обязательно должно быть иностранное образование и безупречное знание английского языка.

Вскоре в политику будут пускать людей по строго отведенным параметрам роста, веса и внешнего вида.

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Об этом в блоге газеты «День» пишет бывший глава крымской ячейки «Батькивщины», вышедший из партии накануне парламентских выборов, Андрей Сенченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Была круто замешана на «комплексе неполноценности» тема привлечения к украинской власти ПТУшников с английским языком, иностранных графов Калиостро и «специалистов с западным образованием», полученным в скаутских лагерях.

Все это позволяло оставить за бортом конкурентоспособных, но неудобных. Даже популярный тезис – «дорогу молодежи» – активно используется для политических манипуляций и имеет второе и третье дно.

Оно не открывает для талантливых и образованных социальные лифты, а только дает возможность искусственно устранив конкурентов, протянуть в политику специально сформированную группу, управлять которой совсем не трудно.

Еще немного, и очередные выборы будут начинаться с массированного вдалбливания по всем телеканалам стандартов качества: только курносые брюнеты, рост от … до …; блондины, рыжие, в очках и с усами – категорически неприемлемы.

Антиконкурентные технологии, призванные протянуть к власти не лучших, но удобных, имеют много общего – ни одна из них не предполагает конкуренции знаний, опыта и стратегий решения ключевых проблем страны, и все они реализуются через монополизированы олигархами СМИ», – негодует Сенченко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что тренд на «новые лица» вытеснил главаря запрещенного в РФ меджлиса Рефата Чубарова из проходного места в списке партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».