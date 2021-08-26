Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
26.08.2021 17:17 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Дзен, Криминал, Крым, Россия, Украина
Просмотров:

Сенченко пообещал и дальше вредить Крыму

Новости УкраиныБывший крымчанин Андрей Сенченко, инициировавший в Киеве водную блокаду полуострова во время работы в...

Бывший крымчанин Андрей Сенченко, инициировавший в Киеве водную блокаду полуострова во время работы в администрации украинского президента, пообещал и дальше вредить своим бывшим землякам.

Об этом он заявил в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Крым. Реалии», комментируя возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела за организацию экоцида против крымчан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Сенченко похвалился, что инициированное им перекрытие Северо-Крымского канала стало одной из самых серьезных мер воздействия на российскую власть и якобы приближает момент «возвращения» полуострова под контроль Украины.

«Что касается моей собственной линии поведения, то она остается прежней. Я буду, как представитель гражданского общества, руководитель общественного движения «Сила права», делать все для того, чтобы и дальше продолжалась водная, транспортная и товарная блокады Крыма. Потому что это – эффективная мера невоенного воздействия на государство-агрессор, приближающая возвращение Крыма, его деоккупацию. Вот и все. А защищаться в каких-то оккупационных судах, которые таковыми не являются, просто не имеет никакого смысла», – заявил Сенченко.

Напомним, ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «экоцид» из-за водной блокады Крыма со стороны Украины. Российские эксперты предположили, что это может нанести серьезный удар по собственности Сенченко, расположенной на территории полуострова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть