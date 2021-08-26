Сенченко пообещал и дальше вредить Крыму

26.08.2021 17:17 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывший крымчанин Андрей Сенченко, инициировавший в Киеве водную блокаду полуострова во время работы в администрации украинского президента, пообещал и дальше вредить своим бывшим землякам.

Об этом он заявил в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Крым. Реалии», комментируя возбуждение Следственным комитетом России уголовного дела за организацию экоцида против крымчан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сенченко похвалился, что инициированное им перекрытие Северо-Крымского канала стало одной из самых серьезных мер воздействия на российскую власть и якобы приближает момент «возвращения» полуострова под контроль Украины.

«Что касается моей собственной линии поведения, то она остается прежней. Я буду, как представитель гражданского общества, руководитель общественного движения «Сила права», делать все для того, чтобы и дальше продолжалась водная, транспортная и товарная блокады Крыма. Потому что это – эффективная мера невоенного воздействия на государство-агрессор, приближающая возвращение Крыма, его деоккупацию. Вот и все. А защищаться в каких-то оккупационных судах, которые таковыми не являются, просто не имеет никакого смысла», – заявил Сенченко.

Напомним, ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «экоцид» из-за водной блокады Крыма со стороны Украины. Российские эксперты предположили, что это может нанести серьезный удар по собственности Сенченко, расположенной на территории полуострова.