Сенцов подзуживает США на новые санкции против России

30.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не имеет никакого плана по «возвращению» Крыма и Донбасса, единственная надежда – на санкции Запада против России.

Об этом в эфире телеканала «Голос Америки», вещающего из Вашингтона на украинском языке, заявил возвращенный недавно на Украину диверсант Олег Сенцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сенцов признал, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс ни силовым, ни экономическим путем.

«Ни у кого его нет (плана), никто не знает, что делать. Я всегда говорю, что вопрос возвращения Крыма – это стратегический вопрос и на долгие годы. Это нельзя решить завтра путем переговоров с Путиным. Путин вообще ничего не хочет об этом слышать. Вернуть и Крым, и Донбасс под контроль Украины можно только после того, как власть Путина рухнет. Потому что он это не отдаст никогда.

Но мы должны продолжить давление на него – и Украина, и Америка, и Европа, и все наши союзники, чтобы не дать Путину эту ситуацию зафиксировать, как-то договориться со всеми и как-то выйти из этого противостояния, от санкций, чтобы все с этим смирились.

Нет, мы должны повышать ставки, а не умиротворять агрессора. Новые санкции… Мы не можем победить Путина, это объективно, военным путем. Мы не можем его перебить экономически – он имеет больше экономических ресурсов. Но мы можем просто не сдаться. Выстоять в этом противостоянии», – заявил Сенцов.

Ранее Сенцов, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что Украина – коррумпированное постсоветское государство с бедным народом.