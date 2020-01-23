Украинский террорист в Давосе макнул Украину в дерьмо

23.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Освобожденный недавно в рамках обмена украинский террорист Олег Сенцов добавил ложку дегтя в «сладкое» выступление премьер-министра страны Алексея Гончарука на «украинском завтраке» в рамках всемирного экономического форума в Давосе.

Так, Гончарук расписывал небывалый рост украинской экономики и уверял в отсутствии коррупции в правительстве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас Украина – это наиболее привлекательная развивающаяся экономика для инвестиций. У нас самый молодой президент, парламент, парламент. Новое поколение во власти в этой стране. Мы трансформируем страну настолько быстро, насколько это вообще возможно. Мы демонополизирует энергетики и нашу отрасль инфраструктуры, мы меняем систему образования и охраны здоровья, привлекая туда инвестиции и давая частным инвесторам работать на равных с государственными институтами. Часто постсоветскими государственными институтами, к сожалению.

Это работа, которая ведется, базируется на макроэкономической стабильности. Если посмотреть на объективные цифры, а они не врут, наша экономика растет быстрее, чем в среднем мир. Сегодня мы имеем рекордные за последние семь лет золотовалютные резервы Национального банка, сегодня у нас начала укрепляться гривна, а это значит, что к нашей валюте и государству возвращается доверие…

Сегодня в правительстве, и я это смело заявляю, нет коррупции на наивысшем уровне. Конечно, мы большая страна, потому нам еще нужно бороться с проявлениями коррупции на разных уровнях», – рассказывал Гончарук.

Его слова дискредитировал выступавший следом Сенцов, который под стук тарелок и столовых приборов заявил, что Украина – коррумпированное постсоветское государство с бедным народом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша страна, Украина, сейчас не совершенна. У нас большие проблемы постсоветской страны. Об этом говорил господин премьер. Это коррупция на всех уровнях, это старое госуправление, это бедный народ. Но наш выбор, наше стремление вступить в Европейский союз, жить по европейским принципам, жить на уровне европейском уже сделан. Сделан шесть лет назад и с этого пути мы уже никогда не свернем. В этом вы должны быть уверены», – заявил Сенцов.

Слова Гончарука в своем блоге высмеял депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Гончарук на завтраке опять заявил о том, что на высшем уровне власти коррупция полностью побеждена. А в это время вышел рейтинг Transparency International. В 2019 году по сравнению с 2018 ситуация… ухудшилась», – пишет Гончаренко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что накануне президент Украины Владимир Зеленский, выступив перед полупустым залом на экономическом форуме в Давосе, заявил о «недолюбленности» Украины и разразился антироссийскими выпадами.