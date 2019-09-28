28.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Крым, Провокации, Россия, Украина
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Сенцов требует считать теракт в Крыму «мелким хулиганством»

В так называемую «группу Сенцова» – сторонников Евромайдана и противников воссоединения Крыма с Россией, в 2014-м году входили люди, выступавшие за проведение терактов.

Об этом сам Олег Сенцов рассказал в интервью «Немецкой волне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам боевика, он объединил все небольшое проукраинское подполье, что было в Симферополе.

«Была группа поджигателей офиса, подожгли они. Один из них решил, что этого мало, надо искать, делать более серьезные вещи, закладывать бомбу, взрывать. Ну, он такой был, немножко не в себе парнишка. Черний фамилия у него.

Он начал искать себе новую компанию, потому что та компания оказалась для него не слишком радикальная. И первый же попавшийся знакомый сдал его ФСБ.

Но ФСБ ничего не делала две или три недели. Я просто по материалам дела читал, восстанавливал ту картину. А потом прошла команда, что нужна группа организации какой-то террористической накануне выборов президента Украины в 14-м году, в мае. Показать, что Украина собирается вести диверсионную террористическую войну в Крыму, очернить руководство и прочие моменты. И все, они про это заявление вспомнили, задержали его», – утверждает Сенцов.

По его словам, поджог офиса «Единой России» в Симферополе, в результате которого чудом не сгорел интернат для детей-инвалидов, – это не теракт, а «хулиганство».

«Я в курсе был, чем они занимаются, просто я общался со всеми проукраинскими активистами, которые были в Крыму. Их было немного, осталось их объединить…

То, что они сделали – все знали, там такое, хулиганство. Поступок – разбили окно, кинули бутылку с «коктейлем Молотова», там даже сгорел какой-то линолеум, подоконник. Хулиганство такое», – заявил Сенцов.

Возвращенный на Украину террорист также признал, что в Крыму большинство населения выступало за воссоединение с Россией, а насильственная украинизация вызывала отторжение:

«Большинство населения Крыма – русскоязычные. Русские, грубо говоря. Там все двадцать с лишним лет независимости происходила какая-то попытка официальной украинизации, которая велась неправильно, вызывала у людей отторжение. Российская, даже не пропаганда, а такая мягкая сила, она постепенно к себе располагала. Какие-то мероприятия проходили, какие-то культурные события, еще – потихоньку-потихоньку к себе привязывала», – сказал Сенцов.

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