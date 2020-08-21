Сенсационное признание: Навальный оказался проектом «кремлевской башни»

21.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Российской власти было невыгодно устраивать отравление оппозиционера Алексея Навального, поскольку он вполне успешно работает против разношерстной несистемной оппозиции.

Об этом в эфире своего интернет-канала «Соловьев Live» заявил известный телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как раз Навальный, пожалуй, самый выгодный из возможных проектов одной из кремлевских башен, который решает самую важную задачу. Напомню, что Навальный – человек совершенно уникальный. Именно Навальный де-факто развалил мощную часть националистического движения, сожрав их изнутри, и по его стукаческому доносу посадили [известного по прозвищу «Тесак» неонациста] Марцинкевича. Он же написал тогда донос и усадил по той статье, по которой он же, якобы, выступает.

Он полностью зачистил Координационный совет оппозиции, уничтожил ярких, которые были. Он сожрал всех более-менее ярких людей, оставив вокруг себя абсолютных фриков и ничтожеств, которые не способны набрать нисколько. Поэтому никого более выгодного для власти, чем Навальный, нет. Потому что его биография уникальна, а такой биографией не становятся лидерами. Проворовавшийся мелкий региональный чиновник. Крыса, своровавшая дикое количество денег, что сегодня не важно, важно, чтобы он был жив и здоров».

Напомним, накануне Навальному стало плохо прямо в самолете, следовавшем из Томска в Москву, в результате чего воздушное судно пришлось экстренно посадить в аэропорту Омска. Оппозиционер впал в кому и его состояние врачи оценивают как тяжелое.