Сенсация дня: Модератором Путина стал сторонник ядерного удара по Украине

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Сенсаций нынешнего Петербургского экономического форума стала новость о том, что модератором пленарной сессии с президентом РФ Владимиром Путиным станет политолог Сергей Караганов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее в кулуарах форма ходили слухи, что ведущим будет американский телеведущий Такер Карлсон.

Караганов, заслуженный эксперт, стал известен в широких кругах после того, как летом прошлого года опубликовал в журнале «Профиль» колонку «Тяжкое, но необходимое решение», где обосновал необходимость применения Россией ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.

«Обалдеть! Путину будет модерировать Сергей Караганов. Он главный сторонник ядерного удара. Его избрание модератором — это предупреждение Кремля Западу, что Россия близка к использованию тактического ядерного оружия. И очень изящное предупреждение», – отреагировал на новость политолог Сергей Марков в своем тг-канале.

Беглый политолог-иноагент Станислав Белковский истерит по поводу того, что президент РФ провоцирует третью мировую войну.

«Путин продолжает провоцировать полномасштабный Карибский кризис – 2024. Самой фигурой модератора своей сессии на ПМЭФ-2024 он предупреждает коллективный Запад: РФ как никогда близка к ударам (пусть и через третьи страны) по территории НАТО и даже – применению тактического ядерного оружия», – написал он.

Сам Караганов на этой неделе в интервью изданию «Грани» заявил, что намеренно спровоцировал в прошлом году дискуссию по ядерному оружию, которое он считает «предохранителем Бога», чтобы «восстановить достоверность сдерживания», и доволен, как она развивается. Эксперт видит «мощные подвижки»: американцы прекратили говорить, что Россия никогда не ударит, они «отползают и удерживают от эскалации европейских сатрапов, которые обезумели».

«В мире воцарился стратегический паразитизм. Люди привыкли к состоянию мира, не понимая, что на фоне всех этих разломов и при нарастании напряженности в мировой системе, мы катимся к мировой войне. А старый предохранитель, ядерное оружие, перестал работать, его перестали бояться», – сказал Караганов.

Он считает, что Россия должна пересмотреть свою «беспечную» ядерную доктрину, которая в современных условиях устарела. Караганов видит «положительные подвижки» в размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии и считает, что нужно провести серию учений и «заставить наших противников понять, что если они будут играть так, они доиграются, втемяшить еврососедям, что американцы на помощь не придут».

«Я молю бога, чтобы нам не пришлось применить ядерное оружие, хотя я знаю, что это можно сделать относительно безнаказанно. Но это страшный моральный грех для себя самих. Но наши партнеры должны знать, что мы готовы применить ядерное оружие. Я думаю, тогда его и не нужно будет применять. Нужно восстановить страх в мире перед ядерным оружием. Это единственное, что может сохранить мир в этот турбулентный век войн», – считает Караганов.

Профессор Юридического института РУДН им. П. Лумумбы Дмитрий Евстафьев иронизирует над либералами во власти, которые травили Караганова за его статью.

«Интересно, сколько людей, ещё в конце прошлой недели обливавших Караганова грязью, сейчас спешит засвидетельствовать ему своё почтение? Я так за двумя, нет, пожалуй, за тремя наблюдаю. А вот Караганов – кремень. От заявленной позиции не отступил ни на шаг. Хотя и доставалось ему сильно», – написал Евстафьев.

Политолог Марат Баширов уверен, что сессия с ведущим Карагановым будет интересной.

«Караганов сам погружен в международную повестку и имеет личное мнение, поэтому выбор его в качестве модератора пленарки – это шикарный ход. Плюс российский модератор – это демонстрация того, что нам не надо известности зарубежных VIP для увеличения аудитории. Сейчас важны смыслы», – написал Баширов.