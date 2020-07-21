Сепаратистский «премьер» соврал про признание Косово Сербией

21.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Глава сепаратистского правительства Косово Авдула Хоти заявил, что переговоры с Сербией в Брюсселе были диалогом о взаимном признании.

Об этом косовский «премьер-министр» написал на своей странице в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Своей записью Авдула Хоти лишний раз попытался убедить своих горячих соплеменников в том, что конечная цель встреч по патронатом ЕС – признание Белградом независимости Приштины, а не что-то другое.

«Технического диалога нет, а есть только диалог по окончательному соглашению о взаимном признании и нормализации отношений между двумя странами», – написал глава сепаратистского правительства.

«Хоти может только мечтать о признании независимости Косово, хотя она с каждым днем ​​все дальше от него, поэтому он и Иса Мустафа(лидер партии Демократическая лига Косово к которой относится Хоти – ред.) если и могут что-то признавать, так только друг друга», – парировал заявление директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич.

По словам Джурича слова Хоти – обычная ложь, а в повестке ближайшей встречи будет исключительно экономическое сотрудничество большой Сербии со своей южной провинцией, а также проблема пропавших без вести.