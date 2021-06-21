Сепаратисты отказываются пускать паломников из Сербии к святыням Косово

21.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Окормляющая Косово и Метохию Рашко-Призренская епархия Сербской Православной Церкви рассказала о том, что албанский режим не пустил паломников к развалинам монастыря Святой Троицы в Мушутиште.

«Рашко-Призренская епархия выражает серьезную обеспокоенность по поводу растущего числа случаев, когда нашим верующим, вынужденным в свое время уехать в центральную Сербию, запрещается посещать наши святыни, кладбища и участвовать в церковных торжествах в Косово и Метохии, – говорится в сообщении епархии. – С прошлой недели, когда группе верующих не позволили въехать в Косово и Метохию, эта ситуация повторилась утром 19 июня, когда верующим из деревни Мушутишта близ муниципалитета Сува-Река сначала разрешили перейти административный переход Яринье, а затем косовская полиция заставила их покинуть территорию Косово и Метохии без каких-либо на то причин».

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По имеющейся информации группа верующих должна была посетить несколько святынь Сербской Православной Церкви в Косово и Метохии и принять участие в литургии в честь праздника Святой Троицы, которая планировалась на развалинах монастыря Святой Троицы, разрушенного албанцами летом 1999 года.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в течение многих лет после войны в этом месте регулярно проводились литургии, но в последние годы живущие подле албанцы закрыли доступ в монастырь. В этом году же году на сторону стихийных националистов встали власти Приштины. И праздничная литургия на развалинах монастыря не служилась.

«Этот последний из серии инцидентов свидетельствует о растущей степени нарушения основных религиозных прав, свободы религии и свободы передвижения на основе этнической принадлежности и религии, что противоречит не только законам Косово и Метохии, но и всем международным стандартам религиозных прав и свобод….В последнем случае это прямое нарушение Закона о религиозных свободах, статья 7А которого гарантирует отсутствие запрета на въезд в Косово и Метохию для паломников церквей и монастырей Сербской Православной Церкви. Для пояснения, речь идет о законе, который Ассамблея Косово приняла, когда должна была предоставить миру гарантии толерантности и полиэтничности Косово, что послужило для отмены так называемой «контролируемой независимости». Теперь, когда они убедились, что прошло достаточно времени и подобие терпимости не нужно изображать, власти Приштины начали ликвидировать последние оставшиеся гарантии, которые они дали Сербской православной церкви и сербам для их выживания в Косово и Метохии», – говорится в обращении Рашко-Призренской епархии.

Напомним, что ранее албанский режим Приштины не пустил в Косово сербского министра и гуманитарщиков из Сербии.