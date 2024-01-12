Сепаратисты в Косово готовятся к обороне от русских танков
Депутат косовского сепаратистского «парламента» от правящей паналбанской партии «Самоопределение» Арменд Муя горячо приветствовал анонсированные Госдепом США поставки ракетных установок «Джавелин» марионеточному режиму в захваченном сербском крае.
Муя заявил, что эффективность закупаемых Приштиной американских «Джавелинов» доказана на Украине. По его словам сумма сделки с Вашингтоном по закупке ПТРК составила 178 тысяч долларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Арменд Муя сообщил порталу Reporteri о том, что на каждый танк, купленный Сербией в России, Косово купило один противотанковый ПТРК «Джавелин» в США.
«Инициатива по закупке и приобретению оружия принадлежат правительству Альбина Курти. «Джавелины» стоит около 178 тысяч долларов. Я считаю, что Сербия имеет где-то 240 танков», – заявил Муя.
Сепаратист уверяет, будто Косово не хочет новой войны на Западных Балканах, но, по его словам, «безопасность региона находится в хаосе», и потому следует быть готовыми ко всему.
«Я считаю, что Сербия представляет для нас опасность… Сейчас они покупают российские реактивные системы, броню для танков, китайские дроны. Их инвестиции в армию превышают инвестиции, сделанные во времена Слободана Милошевича», – отметил Муя.
Он считает, что «Джавелин» доказал свою эффективность на Украине и в первую очередь отвечает за уничтожение российских танков.
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