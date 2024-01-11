США анонсировали «Джавелины» для сепаратистов в Косово на следующий день после визита Вучича в Русский дом

Алексей Топоров.  
11.01.2024 23:39
  (Мск) , Белград
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Колониальная демократия, Косово, Сербия, США


На следующий же день после посещения Русского Дома президент Сербии Александр Вучич поспешил встретиться с послом США в Белграде Кристофером Хиллом.

И именно на этой встрече американский дипломат заявил сербскому президенту о намерении Вашингтона поставить косовским албанцам ПТРК «Джавелин».

На следующий же день после посещения Русского Дома президент Сербии Александр Вучич поспешил встретиться...

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», встреча Вучича с американским послом состоялась на следующий же день после посещения многовекторным сербским лидером в сопровождении посла России центра науки и культуры «Русский дом».

В ходе встречи Кристофер Хилл заявил, что Госдепартамент США направит запрос сепаратистских албанских властей Приштины о приобретении противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» в Конгресс США. После чего начнется официальная церемония передачи этого оружия косовским албанцам и их Силам безопасности Косово (FSK), которые Вашингтон и Брюссель в обход Резолюции 1244 СБ ООН (запрещающую этническим группам Косово иметь собственные вооруженные формирования) постепенно превращают в полноценную армию, подготовленную по стандартам НАТО.

Александр Вучич ответил американскому дипломату, что эта информация является большим разочарованием для Сербии, но его «страна вместе с США будет работать над сохранением сербско-американских отношений».

«Для нас крайне важно, чтобы мир в регионе не был нарушен, и чтобы Сербия продолжала вести себя ответственно и вносить вклад в стабильность на Балканах», – сказал Вучич.

Он заверил, что Сербия заинтересована в укреплении экономического сотрудничества с США на всех уровнях и ожидает увеличения американских инвестиций.

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