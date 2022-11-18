Сепаратисты в Косово на 20% увеличат финансирование своей незаконной «армии»

18.11.2022  17:31 (Мск), Белград  
Оливер Галич.  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово


«Парламент» самопровозглашённой «Республики Косово» принял бюджет на 2023 год, в котором предусматривается увеличение на 20% финансирования «вооружённых сил», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр самопровозглашенной «Республики Косово» Альбин Курти, представляя проект бюджета на 2023 год в сумме 3,2 миллиарда евро, сообщил, что 123 миллиона евро в нём предусмотрены на финансирование так называемых «сил безопасности Косово», которые де-факто являются армией.

«Парламент» самопровозглашённой «Республики Косово» принял бюджет на 2023 год, в котором предусматривается увеличение на...

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«В нынешних условиях важна поддержка сектора безопасности и обороны, поэтому мы добавили 300 новых рабочих мест для полиции и увеличили бюджет на закупку современного оружия для нашей армии. Общий бюджет Минобороны составит 123 миллиона евро», – сказал Курти.

Незадолго до этого он объявил о приведении к присяге 311 новобранцев «сил безопасности Косово» – военизированных формирований, созданных Приштиной с помощью государств-членов НАТО. Курти также поблагодарил «союзные страны» за помощь в модернизации и обучении так называемой «армии» Косово.

«Наша армия укрепляется и развивается для обеспечения и поддержания мира, демократии и прогресса. Мы благодарны нашим партнёрам, дружественным и союзным странам за всю их поддержку в модернизации и обучении», – написал он.

В 2021 году из бюджета непризнанного государства на «силы безопасности Косово» было выделено 100 миллионов евро, в 2022-м – 102 миллиона евро.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в сербском автономном крае Косово и Метохия албанские сепаратисты, которые при поддержке Запада в одностороннем провозгласили «Республику Косово», продолжают формирование собственной армии, хотя это прямо запрещено резолюцией СБ ООН.

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