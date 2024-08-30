Серба приговорили к депортации из Косово из-за тик-ток ролика, оскорбляющего символику сепаратистских банд

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«Суд» Приштины приговорил жителя Белграда Сашу Златковича к пяти месяцам тюремного заключения после того, как тот «признал себя виновным» в размещении тик-ток ролика, по делу оскорбляющего символику «Армии освобождения Косово» (UCK).

После отбытия тюремного срока его депортируют из Косово сроком на пять лет, как «иностранца», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Златкович был задержан на административном переходе «Мердаре», когда направлялся на футбольной турнир памяти убитых албанскими сепаратистами в 1999 году работавших в поле четырнадцати сербских жнецов в Старо Грацко. Он был помещён под стражу ещё 22 июля, и срок, проведенный им в заключении, будет засчитан в пятимесячный срок, к которому он был приговорён.

«Суд» Приштины также постановил «выслать иностранца с территории Косово сроком на пять лет». Кроме того он обязан оплатить судебные издержки в размере 100 евро, а также компенсацию потерпевшим в размере 100 евро. Адвокат осужденного просил заменить ему тюремное заключение также штрафом, но албанский судья не пошел на эту меру.

16 августа 2024 года «Специальная прокуратура Косово» предъявила обвинение Саше Златкович в умышленном провоцировании и публичном распространении ненависти, раскола и нетерпимости среди этнических групп. Согласно обвинительному заключению, 26 июля в Дечанах, управляя своим автомобилем, он снял на видео идущую перед ним машину с эмблемой UCK на задней части кузова.

«Посмотрите, как террористы проезжают через Дечаны, у этого человека герб UCK нанесен так, словно это герб «Звезды» и «Партизана» (самые популярные футбольные клубы Сербии – ред.), но выглядит так, будто на этой неделе кто-то влупил сзади албанской матери или жене», – прокомментировал увиденное Златкович.

Характерно, что за происходящие в Косово регулярные акты вандализма в отношении сербских святынь, кладбищ, символики, а также за нападения на сербов, поджоги их домов и автомобилей никто, как правило, ответственности не несет.