Сербам не стоит ждать от США ничего хорошего, предупредили в Москве

21.08.2019, Москва, Елена Острякова

США не смогут повлиять на албанскую сторону, чтобы урегулировать Косовскй конфликт. Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Борис Межуев.

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«Я не думаю, что они имеют возможность что-то реально решить. Это такой микроэтнический конфликт, в который они не будут влезать серьезно. Тем более, ставить на место своих клиентов, независимость которых они так долго пробивали.

Возможно, какие-то слова будут произнесены, но реально не стоит ожидать каких-то серьезных шагов. Дело даже не в том, что американцы плохие, хотя, конечно история с Косово – одно из самых больших преступлений. Но с такого рода проблемами очень сложно иметь дело, когда твои клиенты начинают расправляться с теми людьми, под властью которых они находились. Для этого нужно иметь серьезную политическую волю, но я сомневаюсь, что сейчас она может быть проявлена в отношении Косово.

Поэтому сербам не стоит ждать уступок от Вашингтона», – сказал Межуев.

21 августа состоялась встреча государственного секретаря США Майка Помпео с президентом Сербии Александром Вучичем в Нью-Йорке. Сербское издание Blic со ссылкой на свои источники сообщило, что на переговорах Вучич убеждал США повлиять на албанских сепаратистов, которые в последние месяцы осуществляют новые и новые провокации против населения сербских анклавов Косово, а также отказывается отменять введенную в конце прошлого года экономическую блокаду славянского населения края.