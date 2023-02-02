Сербия готовится к отказу от поставок газа из России

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В городе Костинброд 1 февраля открыли строительство болгарской части газового интерконнектора Болгария–Сербия. На церемонии присутствовали президенты Сербии Александр Вучич и Болгарии Румен Радев, а также глава представительства ЕС в Сербии Эммануэль Жофре.

Как подчёркивают сербские СМИ, газопровод Болгария–Сербия является частью европейского Южного коридора, цель которого – «избежать зависимости от российского газа», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Общая длина газопровода составляет 170 км. Он пройдет мимо «Балканского потока» (продолжение «Турецкого потока», по которому сейчас получает газ Сербия) и позволит качать газ из Азербайджана и других стран Центральной Азии. По Сербии пролегает 109 км труб, их начали укладывать год назад и ныне на 92% закончили работы.

Болгары строят более короткую часть, а соединить сербский и болгарский участки общего потока планируется в октябре 2023 года. Ожидается, что по газопроводу будут поставлять 1,8 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта, частично финансируемого Евросоюзом, – 85,5 млн евро.

Президент Сербии Александр Вучич на церемонии заявил, что его страна хочет как можно скорее договориться с Азербайджаном об импорте определенного количества газа из этой страны. По словам Вучича, проблема в цене и в том, что Баку требует подписать долгосрочные контракты на десять лет и более.

«Мы должны говорить и с Азербайджаном, и с русскими – и учитывать геополитическую ситуацию» – сказал сербский лидер.

В августе 2022 года он заявлял, что Сербия закупает российский газ по «фантастической» стоимости, в ином случае страну ждало бы банкротство.

Александр Вучич также сообщил, что Сербия ныне имеет достаточные запасы газа, не уточнив его поставщика.

«Когда закончится зимний сезон, в сербском подземном хранилище газа «Банатский двор» останется 286 миллионов кубометров газа. И у нас останется 180-200 миллионов в хранилищах в Венгрии», – отметил он.

При этом именно 1 февраля в самой влиятельной и провластной газете Сербии, «Политика», было опубликовано интервью с бывшим советником сербского Минэнерго Петром Станоевичем, который заявил, что нужно расторгнуть контракт с «Газпромом» на модернизацию подземного хранилища газа «Банатский двор», поскольку российская компания с 2019 года не приступила к его реализации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не поддерживает «вторжение России на Украину», и для Сербии «Крым – это Украина, Донбасс – это Украина».