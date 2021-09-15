Сербия и Республика Сербская приняли Закон о защите сербского языка и кириллицы

15.09.2021 21:25 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В День сербского единства, свободы и государственного флага Народные скупщины Сербии и Республики Сербской утвердили «Закон об использовании сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического алфавита».

Этот закон был инициирован президентом Сербии Александром Вучичем и сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Принятый закон расширяет круг лиц, которые обязаны использовать кириллицу, и это, в первую очередь, касается компаний, которые имеют контрольную государственную долю в публичном капитале, например, такие как телеканалы РТС и РТВ.

Кроме того, частные компании, решившие использовать кириллицу в своей работе, получат налоговые льготы. Новый закон также предусматривает, что культурные и другие мероприятия, которые финансируются или софинансируются из государственных средств, должны иметь логотип, написанный кириллицей.

Министерство культуры будет отвечать за надзор за применением закона о защите сербского языка и кириллицы. Предусмотрены штрафы за нарушение этого закона в размере от 15 тысяч (127 евро) до полумиллиона сербских динаров (4 тысячи 255 евро).

Законопроект также предусматривает создание Совета по сербскому языку, задача которого будет заключаться в мониторинге и анализе ситуации в области использования сербского языка в общественной жизни и реализации мер по защите и сохранению кириллицы.

Латинский алфавит наряду с традиционным кириллическим появился в сербском языке после образования королевства Сербов, хорватов и словенцев в рамках идеологии югославизации Балкан.

При этом, что характерно, хорваты и словенцы, использовавшие латиницу, в ответ не стали вводить у себя параллельное кириллическое письмо.

Впоследствии кириллица стала объектом атаки со стороны антисербских сил – ее запрещали австро-венгерские оккупанты Боснии, ее запрещало и усташеское руководство Независимой Державы Хорватской (НДХ).

После начала войны в Боснии и Герцеговине Республика Сербская принципиально начала использовать исключительно кириллический алфавит.

В то же время, в самой Сербии, согласно исследованию 2014 года, 47% населения в повседневной жизни предпочитает латиницу, что заставило руководство страны прибегнуть к мерам по защите родного языка (по сути, сербский язык практически ничем не отличается от хорватского, бошнякского и черногорского, за исключением некоторых норм произношения, регионализмов и алфавита).

Исключительно кириллицу также принципиально использует Сербская православная церковь.