Сербия-Косово: Переговоры ни о чем – сепаратисты ушли от всех важных тем

08.09.2021 19:28 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В Брюсселе состоялись очередные переговоры делегаций Сербии, которую возглавлял директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович, и Косово во главе с «вице-премьером» Бесником Беслими.

В ходе встречи не было достигнуто никаких договоренностей, которые могли бы лечь в основу будущей встречи президента Сербии Александра Вучича с «премьер-министром» сепаратистов Альбином Курти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сам Беслими, комментируя итоги переговоров в Брюсселе, признал, что после нового раунда технического диалога, не было достигнуто достаточно ощутимого прогресса для организации встречи лидеров Сербии и Косово. По его словам, единственной темой встречи с сербской делегацией был вопрос о пропавших без вести.

В свою очередь, Петкович отметил, что в ходе общения его оппонент в основном молчал и избегал тем, не касавшихся вышеупомянутой темы пропавших без вести.

«Что касается Содружества сербских общин, энергетики, свободы передвижения, Беслими сбегал от этих тем и не хотел об этом говорить. Вот почему он приехал один, без экспертов, в отличие от Белграда, потому что мы привезли на встречу тонны документов и материалов, – отметил Петкович. – Когда его попросили объяснить, почему мне недавно запретили посещать Косово и Метохию, он ответил, что причиной были мои якобы «разжигающие и провокационные заявления». У меня было целостное выступление, в котором я рассказал о том, что Сербия делает для жителей Косово и Метохии, и было ясно, что я не нарушал соглашений. В соглашениях четко прописаны обязательства Белграда и Приштины, и Белград всегда настаивал на полном выполнении принятых соглашений».

Также Петкович отметил, что в вопросе пропавших без вести наметился некоторый прогресс.