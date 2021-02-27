Сербия не жалеет средств на помощь соплеменникам в Косово

26.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Президент Сербии Александр Вучич встретился в Куршумлии с представителями сербов Косово и Метохии.

Сербский президент рассказал соплеменникам, какие инвестиционные проекты намерен запустить Белград на территории края, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии собрал в древнем городе Куршумлия, расположенном неподалеку от Косово, представителей косовских сербов накануне визита в Приштину и Белград переговорщика от ЕС Мирослава Лайчака. Напомним, что от европейского дипломата ожидают давления на Сербию с целью заставить руководство страны признать независимость Косово.

Поэтому Вучичу и лидерам косовских сербов крайне важно выработать общую стратегию накануне этого визита, что, впрочем, осталось в кулуарах встречи. Прессе же стало известно о новых инвестиционных проектах, которые Белград намерен реализовать в Косово.

«Мы можем открыто сказать, над чем мы намерены усердно работать и какими будут новые символы успеха нашего народа в Косово, – сказал президент Сербии. – Это Клинический госпитальный центр в Косовской Митровице и начало строительства Клинического госпитального центра в Грачанице».

Также, по словам Вучича, будет полностью завершено строительство шоссе длиной 53-54 километра от Яринье до Косовской Митровицы и семь миллионов евро будут инвестированы в реконструкцию здания университета в Митровице.

«Это будет символ силы Косовской Митровицы», – отметил Вучич.

Также президент Сербии анонсировал, что жители Косово, обладающие гражданством Сербии, получат финансовую помощь от государства: безработные – по 200 евро каждый, а работающие и каждый несовершеннолетний – по 100 евро.

«Соглашение с Канцелярией по Косово и Метохии предусматривает отправку специальной финансовой помощи не тем, кто зарегистрирован, а тем, кто именно живет в Косово и Метохии», – заметил Вучич.