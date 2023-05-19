Сербия оказалась перед лицом террористической угрозы из Киева

На днях более сотни школ в Сербии получили мейлы о заложенных в них взрывных устройствах. После недавнего «колумбайна» в одной из школ Белграда реакция сербского общества на такую угрозу была особо острой, хотя она в очередной раз оказалась ложной.

В минувшем году президент Сербии Александр Вучич заявлял, что следы подобных «электронных террористов» ведут в Польшу и на Украину. Однако в нынешней ситуации в балканской стране организованные украинцами теракты могут стать реальными, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вакханалия телефонного и электронного «минирования» началась в Сербии весной минувшего года, когда эта страна отказалась отменить авиационное сообщение с Россией. Неудивительно, что первыми жертвами подобных, к счастью, ложных угроз стали национальный авиаперевозчик Air Serbia и белградский аэропорт имени Николы Теслы. Это привело к многочисленным задержкам рейсов из Белграда не только в Россию, но и в другие страны.

В апреле 2022 года президент Сербии заявил, что в кампании ложного минирования участвуют спецслужбы двух иностранных государств, одно из которых – Украина, а второе – «член Европейского Союза». Позже в МВД Сербии уточнили, что речь идёт о Польше. Однако, учитывая уровень сотрудничества Варшавы с Киевом, в этом случае может идти речь о деятельности киевских спецслужб.

Стоит отметить, что «электронные террористы» не скрывали своей национальности и политической мотивировки акций. Показательным в этом плане является мейл, который в мае минувшего года получили местные СМИ. В нём, в частности, было сказано:

«Мы не будем сидеть сложа руки, пока Россия убивает наш народ и разрушает нашу страну. Сербы замешаны в разрушении нашей страны, поэтому мы объединили усилия с албанцами, чтобы заминировать следующие места в Белграде [дальше был список из нескольких десятков объектов, в том числе школы, музеи и зоопарк, памятники культуры, государственные органы Сербии, посольства России и Белоруссии, торговые центры, мосты и прочие объекты инфраструктуры]. Сербия продолжает поддерживать Россию, террористическую нацию. Россия продолжает терроризировать мир, и мы не потерпим этого говна. Сербия отказалась осудить действия России и, что более важно, отказывается вводить санкции в отношении России. Сербия – это портал России в западный мир, она обеспечивает полеты и продолжает поддерживать российскую экономику на плаву. Вы все трусы, и вы все за это заплатите».

В письме приводилась информация о будто бы заложенных взрывных устройствах, изготовленных из 500 килограммов американской взрывчатки С-4 и тысячи килограммов селитры.

«Наша команда спецназа объединилась с албанцами и состоит из 200 человек в нескольких городах Сербии. Надеемся, что Сербия усвоит свой ё***ый урок, и решит остановиться, ввести санкции против России и поступать правильно» – завершалось сообщение в привычной для террористов манере.

Больше таких откровений, правда, не было, но «минирования» в Сербии продолжались и летом, и осенью 2022 года. Местные СМИ даже писали, что сербы к этому привыкли, как к плохой погоде. Зимой была пауза, потом 1 марта 2023-го было отправлена ложная угроза о бомбе в школе в белградском районе Земун, но особого резонанса она не вызвала.

Однако когда 17 мая на адреса электронной почты 78 начальных и 37 средних школ во всех районах Белграда поступили сообщения о заложенных бомбах, реакция сербского общества была болезненной. Дело в том, что 3 мая в элитной средней школе в центре Белграда ученик 7 класса хладнокровно убил из пистолета школьного охранника и восемь учащихся. Ещё шесть учеников и учительница получили ранения, причём некоторые из них – тяжёлые, и одна девочка позже умерла.

Оппозиция устроила после этого пляску на костях, использовав трагедию как очередной повод для требования отставки президента Сербии. И хотя 17 мая сотрудники МВД оперативно прибыли во все школы, эвакуировали их учеников и сотрудников и провели проверки зданий, оппозиционеры продолжают настаивать на отставке также главы сербского МВД Братислава Гашича.

Угроза опять оказалась ложной, однако в условиях, когда сербская оппозиция нагнетает ненависть к власти, вероятность реальных терактов в стране резко выросла, причём у них может быть реальный украинский след – как ныне в России. Ведь хотя российские военкоматы и релейные шкафы на железной дороге поджигают бывшие участники митингов «школоты Навального», однако за этим стоят опытные кураторы из Киева.

Адаптировать эту же технологию для Сербии, учитывая близость национального характера сербов и русских, не так уж и сложно. Тем более, что в Киеве прямо заявляют о готовности «убивать русских по всему миру», а для украинских неонацистов это значит даже просто симпатизирующих русским – как в процитированном выше мейле.

Задача террористов будет облегчена, если в Сербии удастся создать атмосферу ненависти, жертвами которой всегда первыми становятся молодые люди, превращающиеся в лёгкую добычу для вербовки. Смогут ли сербские власти противостоять этому – сказать сложно.

По крайней мере, пока что главный редактор портала Tabloid Милован Бркич, который на одной из недавних оппозиционных акций призвал к убийству Александра Вучича и грязно выругался в адрес его матери, находится на свободе, и никаких обвинений ему не предъявлено.