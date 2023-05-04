Страшная трагедия в Сербии: Сигнал для президента Вучича

В среду, 3 апреля, в элитной средней школе в центре Белграда ученик 7 класса хладнокровно убил из пистолета школьного охранника и восемь учащихся. Ещё шесть учеников и учительница получили ранения, причём некоторые из них – тяжёлые.

Сербский министр образования заявил, что «такие события происходят в обществах, где популярны негативные западные ценности». Однако нынешние власти страны все усилия прилагают для интеграции Сербии именно с Западом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это первое массовое убийство в школе Сербии за всю историю страны. 13-летний Коста Кецманович выкрал у отца два пистолета и патроны, а также имел в рюкзаке три «коктейля Молотова», судя по всему, изготовленных собственноручно. Подросток планировал использовать их, чтобы поджечь входы в школу и создать препятствия для доступа полиции, но в результате не сделал этого.

«Согласно собранным на данный момент данным, ребенок давно планировал это нападение. Пистолеты он забрал из квартиры отца, «коктейли Молотова» тоже прихватил с собой. Сначала он застрелил охранника, затем дежурную школьницу. После преступления сам вызвал полицию. Он разработал план захода в школу и выхода из нее. Он определил приоритетные цели, цифрами отметил, кого из какого класса он собирался ликвидировать», – заявил Милич, продемонстрировав соответствующие записки, изъятые у убийцы.

Коста Кецманович был на хорошем счету в школе, неоднократно участвовал в математических олимпиадах. В СМИ появилась информация, что школьник получил «единицу» по истории, после чего решил устроить бойню в школе. По данным полиции, у парня не было проблем с психикой.

По сообщению МВД Сербии, пистолеты были официально зарегистрированы и хранились в сейфе, но школьник, очевидно, знал код. Кроме того, отец стрелка, известный радиолог Владимир Кецманович, регулярно водил сына в тир и учил стрелять из боевого оружия.

Ныне мужчина задержан на 48 часов, ему грозит обвинение в создании угрозы общественной безопасности, за что можно получить до 12 лет тюрьмы. А вот сам Коста, которому ещё не исполнилось полных 14 лет, по закону не может нести уголовную ответственность за содеянное, заявили в Высшей прокуратуре Сербии.

К присутствующим также обратился министр образования Бранко Ружич. Он выразил соболезнование семьям погибших и раненых, и сообщил решение правительства объявить в стране трехдневный траур с 5 по 7 мая.

«К сожалению, Сербия также является частью мира, где происходят подобные вещи. Пагубное влияние интернета и видеоигр очевидно. Видите, сколько происходит таких событий в обществах, где популярны негативные западные ценности. Нужен разворот, и понятно, к какой модели общества мы должны повернуться», – заявил министр.

Но он ни словом не упомянул о том, что интеграция в ЕС, и в целом с Западом, на протяжении последнего десятилетия является главным вектором политики властей Сербии во главе с Александром Вучичем.

Стоит отметить, что ни Ружич, ни другие представители сербских властей не употребляли термин «колумбайн», которым обычно называют массовые убийства в школах. (Этот термин происходит от названия американской школы «Колумбайн», где в апреле 1999 года учащиеся старших классов Эрик Харрис и Дилан Клиболд убили 15 и тяжело ранили 22 детей и учителей, находившихся в здании, а после покончили с собой). Не исключено, что такая фигура умолчания была использована, чтобы не обидеть американских партнёров, с которыми армия «нейтральной» Сербии в июне будет проводить военные учения.

Министр здравоохранения Сербии Даница Груичич на этой пресс-конференции проинформировала о состоянии раненых.

«Восемь детей и один мужчина, выполнявший свою работу (охранник – прим.), погибли. Состояние двух мальчиков в детской больнице стабильное, у третьей девочки черепно-мозговая травма, она в критическом состоянии, за её жизнь борются. В Центре скорой помощи девочка с травмой живота и рук, ее состояние стабильное. Мальчик с травмой ноги в операционной. У мальчика, получившего ранение в грудь, травма позвоночника, и ему предстоит пройти несколько операционных вмешательств. Жизнь учителя в опасности. Выражаю искренние соболезнования родителям, потерявшим своих детей. За весь мой сорокалетний стаж это самый тяжелый опыт. Нам остается только пожелать, чтобы эти дети выздоровели», – подчеркнула Груичич.

Вечером к нации обратился президент Сербии Александр Вучич, который также выразил соболезнование родным и близким погибших и раненых. Причём они звучали более чем искренне: школа на Врачаре – одна из лучших в стране, там учатся дети министров, известных спортсменов и различных знаменитостей, с которыми Вучич знаком.

Президент сообщил, что малолетний убийца помещён в психиатрическую лечебницу, и предложил правительству Сербии принять ряд мер, который в целом похож на те, которые были введены в РФ после «колумабйнов», устроенных Владимиром Росляковым в Керчи (2018) и Ильназом Галявиевым в Казани (2021). Речь идёт об ужесточении выдачи разрешений на оружие, массовых проверках режима его хранения, контроле соответствующего контента в видео- и онлайн-играх и социальных сетях и т.п.

Но после начала СВО российские власти вынуждены были признать: у сообщества «Колумбайн», которое в начале февраля 2022 года Верховный Суд РФ признал террористическим и запретил на территории России, есть украинские кураторы.

В сентябре 2022 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с коллегами из Министерства внутренних дел (МВД), а также Следственного комитета России (СКР) провела масштабную операцию в 46 регионах России. В результате работы были установлены 187 человек, подозреваемых в причастности к движению сторонников идеологии массовых убийств «Колумбайн» и украинской радикальной группировке «Маньяки. Культ убийств» (МКУ).

Как уточнили тогда в пресс-центре ФСБ, у трёх десятков фигурантов изъяли холодное оружие, средства связи с пропагандистскими материалами террористов и экстремистов, а также переписку, которая велась с украинскими кураторами. Идеологи массовых убийств на Украине, а также участники неонацистских вооружённых формирований давали задания своим подшефным в России.

А в апреле текущего года председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников на заседании комитета отметил, что в условиях проведения российской спецоперации «украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность».

В этой связи стоит вспомнить, что подавляющее большинство из 100 с лишним тысяч россиян, прибывших в Сербию с минувшего года, являются молодыми людьми проукраинских взглядов, да и молодых украинцев в эту страну тоже несколько тысяч приехало. При этом многие из них чуть ли не открыто высказывают претензии сербам – за их любовь к России, поддержку СВО и лично Владимира Путина. А конструкты антироссийской пропаганды в Сербии выдают не только прозападные СМИ, но и государственные – под предлогом «нейтрального освещения событий».

В такой питательной среде, как показывает отрицательный российский опыт, могут появиться не только росляковы и галявиевы, но и треповы. Потому если президент Сербии не хочет получить на одной из встреч с избирателями подозрительную статуэтку, ему стоит скорректировать прозападный курс своей страны. Если Вучич не хочет этого делать из исторических и геополитических соображений, возможно, хоть мотивы личной безопасности подтолкнут.