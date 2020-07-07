Сербия осудила бошнякского палача на десять лет

07.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Гражданин Боснии и Герцеговины, в 1992 году начальник импровизированного «военного изолятора» боевиков так называемой Армии Боснии и Герцеговины, Хусейн Муянович был осужден на десять лет за бесчеловечное и жестокое обращение с сербскими гражданскими лицами.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Практика сербских спецслужб задерживать на границе или на территории своей страны бывших боевиков вооруженных сепаратистских банд БиГ и Косово, виновных в преступлениях против сербов и потерявших бдительность из-за поддерживаемой Западом их безнаказанности, начинает приносить свои плоды.

Так, в Сербии судом первой инстанции был приговорен к десяти годам бывший начальник импровизированного военного изолятора сепаратистской Армии Боснии и Герцеговины в сараевской Храснице Хусейн Муянович.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры по военным преступлениям, Муянович в 1992 году содержал в заключении около тридцати сербских гражданских лиц без законных оснований и специальных решений компетентных органов. Людей этот изверг помещал в обычные гаражи, каждый из которых был разделен на две камеры, в которых не было ни окон, ни кроватей, ни прочего инвентаря.

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По показаниям потерпевших, узники практически каждую ночь слышали стоны и крики других заключенных, которых избивали в расположенном неподалеку бомбоубежище югославских времен. При этом именно Муянович решал, кого из них отправлять на допросы. В результате пыток и побоев шестеро узников погибли. Также сохранилось свидетельство, что одного несчастного начальник военного изолятора до полусмерти избил в собственном кабинете.

Хусейн Муянович свою вину не признал. Престарелый изувер был задержан на границе с Сербией в июле 2018 года. Все это время он содержался в окружной тюрьме Белграда. Время, проведенное им в заключении во время следствия, будет зачтено в отбываемый срок.

Характерно, что бошнякский член Президиума БиГ Шефик Джаферович потребовал от Белграда вернуть Муяновича в страну, чтобы судить его местным судом, но Сербия благоразумно не сделала это, учитывая прошлые прецеденты, когда откровенных бошнякских головорезов, прославившихся изуверствами и убийствами сербов, боснийское правосудие либо оправдывало за недоказанностью улик, либо приговаривало к незначительным срокам.