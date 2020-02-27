Сербские спецслужбы взялись за бошнякских изуверов и палачей

27.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Бывшие боевики мусульманских подразделений БиГ, участвовавшие в пытках и казнях военнопленных РС и гражданских сербов, настолько обнаглели от безнаказанности, что стали ездить в Сербию по личным делам, где их арестовывают сербские спецслужбы.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прокуратура Белграда предъявила обвинения Осману Османовичу в изуверском отношении с военнопленными Войска Республики Сербской и гражданскими сербами, совершенными им в лагере «Расадник» в окрестностях Брчко летом 1992 года. Известно, что обвиняемый сначала был боевиком так называемого Хорватского совета обороны (HVO), а позже перешел к соплеменникам и единоверцам в сепаратистскую Армию Боснии и Герцеговины (см. заглавное фото). Обвинение утверждает, что Османович вместе с подельниками наносил увечья, истязал и издевался над содержащимися в лагере сербами.

В 2015 году суд отторгнутого решением Верховного представителя по БиГ от Республики Сербской округа Брчко приговорил подельников боевика – Галиба Хаджича и Нияза Ходзича, к небольшим срокам за совершенные ими изуверства – двум годам и десяти месяцам и одному году. При этом сам Османович прошел по делу только в качестве свидетеля. К 2019 году он стал известным и успешным в своем регионе предпринимателем, занимающимся инвестиционным бизнесом и был арестован в ноябре 2019 года при пересечении сербо-боснийской границы.

Сегодня бывший боевик и военный преступник Османович стал «уважаемым бизенсменом».

В свою очередь за задержанного вступилась Прокуратура БиГ и представитель бошняков-мусульман в Президиуме страны Шефик Джаферович, потребовав его экстрадиции на родину.

«Причины запроса о его экстрадиции в БИГ … основываются на том факте, что преступления были совершены на территории Боснии и Герцеговины, жертвами были граждане Боснии, доказательства и свидетели находятся в Боснии, Осман Османович имеет боснийское гражданство», – говорилось в заявлении боснийской прокуратуры.

Однако сербская сторона решили сама судить изувера. И к этому Белград подтолкнул горький опыт избирательного правосудия, как в Гааге, так и в соседних постюгославских странах, где сербам по откровенно надуманным и сфабрикованным обвинениям дают максимальные сроки (Радован Караджич, Ратко Младич, Драган Василькович и др.), а печально известным собственным «мясникам» вроде Анте Готовины и Насера Орича – довольно условные, а то и вовсе оправдывают.

Например, в начале февраля апелляционная коллегия Суда Боснии оправдала Ахмета Сейдича, которого обвиняли в пытках и убийствах мирных сербов, а также в принуждении сербских военнопленных к «разминированию» голыми руками.

Поэтому сербские спецслужбы начали активно арестовывать подозреваемых в военных преступлениях бывших мусульманских боевиков, в частности в конце прошлого года на территории Сербии был арестован еще один головорез Армии БиГ Хусейн Муянович.