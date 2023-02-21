Сербия отказывается от МиГ-29. На словах – из-за санкций, на деле – давно договорилась о закупках французских Rafale

Оливер Галич.  
21.02.2023 08:00
  (Мск) , Белград  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Сербия, Франция


Сербия увеличит расходы на модернизацию армии, в том числе для возможной закупки французских истребителей Rafale, так как из-за санкций обслуживание российских МиГ-29 стало затруднительным.

Об этом 20 февраля заявил сербский президент Александр Вучич во время посещения Международной выставки вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби.

Сербия увеличит расходы на модернизацию армии, в том числе для возможной закупки французских истребителей...

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На самом деле, договорённости о закупках эскадрильи Rafale были достигнуты ещё в марте прошлого года на уровне президентов Сербии и Франции. Осенью 2022-го СМИ сообщали, что сербские пилоты уже начали учебные полёты на французских самолётах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В октябре 2017 года Сербия получила от России в качестве военно-технической помощи шесть истребителей МиГ-29, это были первые новые боевые самолёты в сербской армии с 1987 года. В церемонии передачи истребителей принимали участие министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Сербии Александр Вучич. При этом Вучич вручил Шойгу шесть кортиков с  выбитыми на клинках бортовыми номерами МиГ-29, переданных Россией.

Об этом Вучич в Абу-Даби не вспомнил, а лишь заявил, что после февраля прошлого года закупка запчастей для них стала почти невозможной.

«Сейчас вы почти ничего не можете импортировать из России или почти ничего, что имеет военное назначение. Не из-за русских», – подчеркнул Вучич.

Сербские комментаторы связывают заявление президента Сербии с его встречей с президентом Франции и канцлером Германии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Не исключено, что Эмманюэль Макрон предложил Александру Вучичу скидку на Rafale – в виде своеобразной взятки за принятие так называемого франко-немецкого плана урегулирования по Косово.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 11 февраля Александр Вучич заявил, что сербские власти ожидают «подходящий момент» для введения санкций против России, и «вопрос стоит не о месяцах».

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